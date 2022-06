Corona-explosie in Lissabon, meer patiënten in ziekenhuis Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1260 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Rudy en Peter Skitterians

Portugese virologen waarschuwen voor een “explosie van nieuwe besmettingen” die wordt veroorzaakt door BA.5. Deze Omikron-variant die hoogstwaarschijnlijk besmettelijker is dan eerdere mutaties, is inmiddels verantwoordelijk voor 87 procent van alle infecties in het land. Met name het gebied rond Lissabon zijn er veel besmettingen.

Als gevolg van de gestegen besmettingscijfers neemt ook de ziekenhuisbezetting weer toe. Afgelopen week steeg het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen met 27 procent, schrijft Der Tagesspiegel. Inmiddels liggen er bijna 2.000 mensen met corona in de ziekenhuizen. In een week tijd overleden 230 mensen – voornamelijk ouderen. Dagelijks worden er nu 30.000 besmettingen vastgesteld in Portugal.

Vooralsnog kunnen de ziekenhuizen de toename van het aantal coronapatiënten nog makkelijk opvangen. Portugal heeft een van de hoogste vaccinatiegraden van Europa: 87 procent van de bevolking is dubbel gevaccineerd, 63 procent heeft de booster gekregen.