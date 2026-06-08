ASML-medewerkers walgen van aangekondigde toespraak van Elon Musk Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 203 keer bekeken • Bewaren

Elon Musk brengt deze week zijn bedrijf SpaceX naar de beurs, maar tussen de bedrijven door heeft de in Zuid-Afrika geboren ondernemer met extreemrechtse sympathieën ook nog tijd om donderdag de medewerkers van het Nederlandse ASML toe te spreken. Veel medewerkers van de chipmachinefabrikant zien die ‘keynote speech’ op hun interne conferentie niet zitten, bericht het ED. Deze ASML’ers willen het evenement boycotten en spreken op het interne netwerk hun afschuw uit over de uitnodiging voor Musk.

“De teneur is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. Het bedrijf zou zich niet moeten associëren met de persoon Musk, omdat zijn denkbeelden volgens medewerkers haaks staan op de kernwaarden van ASML.”

Musk bracht na de overwinning van Donald Trump herhaaldelijk de Hitlergroet. Hij steunt rechtsextremisten als Eva Vlaardingerbroek, Tommy Robinson en Alice Weidel. De multimiljardair wil daarnaast de Europese Unie (EU) ondermijnen omdat Europa Big Tech, anders dan Trump, wel wil reguleren.

In de VS was Musk de drijvende kracht achter het DOGE-project, dat tot doel had om zoveel mogelijk ambtenaren te ontslaan. Het ging daarbij onder meer om de overheidsmedewerkers die zich bezighielden met de bestrijding van infectieziekten als HIV en ebola. Als gevolg daarvan zijn er nu al honderdduizenden doden gevallen. Tot slot staat de ketamine-verslaafde topman van Tesla en SpaceX bekend om zijn transhaat, die zover gaat dat hij zijn dochter heeft doodverklaard.

De uitnodiging van ASML heeft vermoedelijk alles te maken met Musks plannen om in Texas een nieuwe chipfabriek te bouwen. Daarvoor heeft hij de machines van ASML nodig. De in Texas geproduceerde chips wil Musk gebruiken voor een tamelijk bizar plan om AI-datacenters in de ruimte te lanceren.