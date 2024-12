Elon Musk wil in Duitsland extreemrechts aan de macht krijgen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 729 keer bekeken • bewaren

De Zuid-Afrikaanse miljardair Elon Musk wil dat in Duitsland de extreemrechtse AfD (Alternative fur Deutschland) gaat regeren. "Alleen AfD kan Duitsland redden," schreef hij op zijn platform X, voorheen Twitter. Eerder hielp Musk in de VS Trump de verkiezingen te winnen. Hij wordt als beloning voor zijn steun in de nieuwe Amerikaanse regering opgenomen. Hij steunde eerder andere extreemrechtse politiici, zoals de Italiaanse premier Giorgia Meloni en de Brit Nigel Farage die er dankzij een sociale mediacampagne in slaagde de Britten over te halen voor Brexit te stemmen. Een keuze waar de meeste Britten nu spijt van hebben.

Duitse parlementariërs bekritiseren de steun van Musk als "inmenging" in het verkiezingsproces. AfD-leider Alice Weidel reageerde verheugd met een tweet waarin ze onder meer beweerde dat oud-bondkanselier Angela Merkel een socialist was. In werkelijkheid gaf Merkel leiding aan de christendemocraten. Ook stelt ze de EU gelijk aan de Sovjet-Unie. Bondskanselier Olaf Scholz verklaarde desgevraagd dat ook miljaridairs recht hebben op vrijheid van meningsuiting maar dat het wel betekent dat ze niet altijd de waarheid spreken of goede politieke adviezen geven.

De Duitse veiligheidsdienst Bundesverfassungsschutz (BfV) verdenkt de AfD er van een extreemrechtse organisatie te zijn. In sommige oostelijke deelstaten is de partij ook officieel zo geclassificeerd.

Afgelopen oktober stuurden Bondsdagleden van de partijen SPD, CDU/CSU, Groenen en Die Linke een voorstel aan hun fractiegenoten voor een motie waarin een AfD-verbod wordt bepleit. Als een meerderheid van de Bondsdagleden vóór de motie stemt, kan het parlement de hoogste Duitse rechtbank de opdracht geven om een verbod te laten onderzoeken.