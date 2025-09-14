Elon Musk roept op tot extreemrechtse 'revolutie' tijdens gewelddadige demonstratie Londen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 362 keer bekeken • bewaren

Elon Musk heeft zaterdag via een videoverbinding de grote menigte extreemrechtse demonstranten in Londen toegesproken. Daarbij riep de techmiljardair op tot een "revolutionaire omverwerping van de regering" in het Verenigd Koninkrijk. Musk verscheen onverwacht op de grote schermen tijdens de bijeenkomst van de extreemrechtse hooligan Tommy Robinson (echte naam: Stephen Yaxley-Lennon), de "Unite the Kingdom"-beweging in Whitehall, waar naar schatting 110.000 mensen bijeen waren gekomen.

Tijdens zijn toespraak schetste Musk voor de zoveelste keer een verwrongen, gitzwart beeld van Groot-Brittannië en beweerde dat de regering niet om "het volk" geeft. "Jullie moeten vechten voor jullie toekomst!", riep hij de menigte toe. Hij hield de massa rechtsextremisten voor dat er geen tijd is om te wachten op de volgende verkiezingen en dat het parlement ontbonden moet worden. "Dit vereist dat iedereen het volk mobiliseert, de leiding neemt en de regering hervormt", aldus Musk.

De bemoeienis van de in de VS wonende Zuid-Afrikaan Musk is zijn meest directe poging invloed uit te oefenen op de Britse politiek tot nu toe. Eerder deed hij hetzelfde via een videoverbinding met de Duitse extreemrechtse partij AfD. Musk bemoeit zich vaker met het VK waarbij hij extreemrechtse sentimenten aanwakkert. Zo zoekt hij voortdurend ruzie met zowel de Labour-regering als de burgemeester van Londen en verspreidde hij moedwillig nepnieuws, zoals toen hij de moord op drie schoolmeisjes in de plaats Southport ten onrechte in de schoenen schoof van een asielzoeker.