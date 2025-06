Elon Musk verzwijgt blaasproblemen door ketamineverslaving voor Trump Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 673 keer bekeken • bewaren

Elon Musk gebruikt geen drugs, verklaarde Donald Trump afgelopen vrijdag nog. Dat was de zoveelste leugen van de Amerikaanse president, blijkt uit onderzoek van The New York Times. Volgens de krant gebruikt de Tesla-CEO veel meer drugs dan tot nu toe bekend was. Zo klaagde Musk tegenover verscheidene mensen over blaasproblemen die het gevolg waren van overmatig ketaminegebruik.

Eerder meldde The Wall Street Journal al dat directieleden van Tesla bezorgd zijn over Musks zelfmedicatie. De Tesla-topman zou onder meer het slaapmiddel Ambien gebruiken. In een interview in maart vorig jaar beweerde Musk dat hij slechts “een kleine hoeveelheid” ketamine zou gebruiken. Uit de inventarisatie van The New York Times blijkt dat dat niet klopt. Musk neemt het verdovingsmiddel veel vaker dan hij suggereert. Bovendien mixt hij het met andere middelen.

Naast ketamine gebruikt Musk in ieder geval ook ecstacy en paddo’s. Als hij op reis gaat heeft hij een medicijnendoosje bij zich waarin zo’n twintig dagelijkse pillen zitten, waaronder het verslavende ADHD-medicijn Adderall. Het gebruik van allerhande middelen zou onder meer kunnen verklaren waarom Musk zijn antwoorden tijdens een recent interview verhaspelde.

Behalve over zijn drugsgebruik is Musk ook niet open over zijn kinderen, schrijft The New York Times. Zo bood hij een rechtse schrijfster bij wie hij een kind verwekte 15 miljoen dollar en 100.000 dollar per maand tot de 21ste verjaardag van het kind. In ruil daarvoor moest zij verzwijgen dat hij de vader is. Daar ging de schrijfster niet mee akkoord.

Nadat Musk de afgelopen maanden een ravage aanrichtte bij de Amerikaanse federale overheid wil hij zich nu weer voltijds richten op het te gronde richten van zijn bedrijven, Tesla, SpaceX en X (voorheen Twitter).