Duitse autoriteiten erkennen dat de Hitlergroet van Elon Musk inderdaad een Hitlergroet was

De Duitse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het actvistencollectief Led By Donkeys. Deze groep projecteerde onlangs beelden van Elon Musk die de Hitlergroet bracht op de gevel van de Tesla’s Gigafactory in Berlijn. Volgens de Duitse grondwet is het illegaal nazi-symboliek te gebruiken of te delen en heeft Led By Donkeys zich daar schuldig aan gemaakt.