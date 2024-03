Agressieveling Baudet liet zich ‘interviewen’ door ontmanteld Russisch nepnieuwsnetwerk Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 353 keer bekeken • bewaren

Politici uit onder meer Nederland en België zouden volgens de Tsjechische krant Denik N. betrokken zijn bij het Russische desinformatienetwerk dat woensdag werd opgerold. De vraag is nu wie dat zijn.

Hoewel de Voice of Europe inmiddels offline is gehaald, is nog wel terug te vinden dat Thierry Baudet zich vorig jaar liet ‘interviewen’ door de extreemrechtse nepnieuwssite. In het gesprek debiteert de fascistische politicus enkele bekende Russische leugens over de oorlog in Oekraïne. Zo beweert Baudet dat Rusland een verdedigingsoorlog voert. Daarnaast gaat hij tekeer tegen de Amerikaanse ‘deep state’.

Voice of Europe plaatste in 2023 ook een ‘interview’ met de rechtsextremist Filip Dewinter. Deze week doken er nieuwe bewijzen op dat Dewinter zich heeft laten betalen door een mantelorganisatie van een geheime dienst uit China. Jarenlang werkte het prominente lid van Vlaams Belang zo voor de Chinese overheid.

Van Baudet is bekend dat hij zich graag voor het karretje laat spannen van het Kremlin. Het is duidelijk dat de FvD-leider dol is op Vladimir Poetin. In 2022 omschreef Baudet de Russische dictator als een “enorme held” die een “heroïsch” gevecht voert tegen de “globalisten” – een term die erg populair is bij antisemitische complotdenkers.

Het Kremlin lijkt ook in zijn nopjes met Baudet. In 2020 nam de AIVD contact op met Baudet omdat Russische spionnen probeerden hem en zijn partij te beïnvloeden. Nadat Joop.nl in 2020 een Zembla-aflevering publiceerde over Russische inmenging bij Forum voor Democratie kwamen er talloze cyrillische spamreacties binnen.