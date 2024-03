Thierry Baudet bedreigt Jesse Klaver, op het matje geroepen bij Kamervoorzitter Bosma Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 783 keer bekeken • bewaren

Rechtsextremist Thierry Baudet van Forum voor Democratie heeft Jesse Klaver (GL-PvdA) tot twee maal toe bedreigd na afloop van het debat afgelopen woensdag. Dat schrijft Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV) in een brief aan Baudet. In die brief wordt Baudet bij de voorzitter op het matje geroepen.

In de brief schrijft Bosma dat hij de bedreigingen weliswaar niet zelf heeft waargenomen, maar dat dit door anderen, waaronder Klaver zelf, bij hem onder de aandacht is gebracht. Wat er exact gezegd is, staat niet in de brief, wel dat Klaver zich bedreigd voelde. NRC weet echter te melden:

"Klaver vroeg Baudet na een debat over een wetsvoorstel van FVD de jaarverslagen van de Stichting Forum voor Democratie op te sturen. Daarop zou Baudet volgens het GroenLinks-PvdA-Kamerlid hebben geantwoord: "Dat ga ik niet doen. En als je het nog een keer vraagt, sla ik je op je bek.""

Bosma schrijft ook dat Baudet tijdens het debat zelf op het randje van het toelaatbare stond door het te hebben over 'iemand op de bek slaan', wat Bosma “taxeerde als een reactie in overdrachtelijke zin”:

“Maar dat geldt niet voor wat er na het debat is gezegd. Dat was volstrekt onaanvaardbaar. Bedreigingen – nota bene in de plenaire zaal – kan ik niet tolereren."