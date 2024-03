Tsjechië rolt Russisch nepnieuwsnetwerk op waarbij ook Nederlandse politici betrokken waren

De Tsjechische inlichtingendiensten hebben woensdag een Russisch desinformatienetwerk ontmanteld, dat tot in het Europees Parlement reikte. Dat heeft de Tsjechische premier Petr Fiala gezegd. Volgens berichten in de Tsjechische media zijn daarbij ook Nederlandse politici betrokken.

Het gaat om de omstreden extreemrechtse nepnieuwswebsite Voice of Europe, waar eerder ook columnist Jan Dijkgraaf werkzaam was . Vanuit Praag werd die website aangewend om de Europese Unie te ontraden Oekraïne te helpen in de strijd tegen het Russische invasieleger. De Tsjechische inlichtingendienst BIS laat weten dat het netwerk gefinancierd werd vanuit Moskou.

Het is vooralsnog niet bekend om welke Nederlandse politici het gaat. In Nederland zijn het voornamelijk partijen als Forum voor Democratie en de PVV die welwillend tegenover het Kremlin staan. In het Europees Parlement is een bekend voorbeeld Marcel de Graaff die vanuit de PVV overstapte naar FvD en voorlopig als onafhankelijk Europarlementariër actief is, omdat Forum geen Europese zetels heeft. De Graaff geldt als een vurig pleitbezorger van Kremlin-propaganda.