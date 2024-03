Rechtsextremist Filip Dewinter werkte jarenlang in opdracht van China

“De documenten die Humo en Apache nu publiceren, tonen hoe Filip Dewinter zich wél doelbewust politiek liet inschakelen door de Communistische Partij van China en daar ook voor werd betaald. Dit gebeurde via een kluwen aan Belgische vennootschappen en vzw’s waar vanuit China vele honderdduizenden euro’s in werden gepompt en waarbinnen indrukwekkende hoeveelheden cash circuleerden.”

Spil in de spionagezaak is Changchun Shao. Vorig jaar was al duidelijk geworden dat Dewinter in 2017 alles op alles zette om uitzetting van deze Chinese spion te voorkomen. “Een man die hier met vrouw en kinderen een bestaan wilde opbouwen, dat leek me legitiem”, reageerde Dewinter destijds. Op hetzelfde moment dat hij de uitzetting van Shao probeerde te voorkomen, ging hij aan boord van een schip op de Middellandse Zee om vluchtelingen tegen te houden.