The Tower: Britse misdaadserie gaat in juli van start bij de NPO

De Britse misdaadserie The Tower, die hier in 2022 in première ging op HBO Max, gaat volgende maand van start bij de NPO: vanaf donderdag 18 juli zie je elke week een aflevering op NPO 2 en NPO Start, terwijl de volledige reeks (drie afleveringen) dan ook te streamen is via NPO Plus. De hoofdrol in de serie is voor Gemma Whelan, bekend van Game of Thrones en DI Ray. Whelan geeft gestalte aan inspecteur Sarah Collins, die wordt opgeroepen als beneden aan een flatgebouw in Londen de levenloze lichamen worden gevonden van een 15-jarige Libische tiener en een 52-jarige politieagent. Op het dak van het gebouw treft ze vervolgens nog een andere politieagente (Tahirah Sharif) en een getraumatiseerde 5-jarige jongen aan. The Tower is gebaseerd op een boek van Kate London, dat door Patrick Harbinson (Homeland) voor televisie werd bewerkt. Op HBO Max kun je tevens kijken naar het tweede seizoen van de serie.