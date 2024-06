The Tattooist of Auschwitz S01E01-02: wrang en romantisch Holocaustdrama SkyShowtime , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© SkyShowtime

Een ontroerende Harvey Keitel speelt een Auschwitz-overlevende die zijn levensverhaal laat optekenen in ietwat dubieuze historische reeks.

‘Dit is een liefdesverhaal’, vertelt de hoofdrolspeler in de eerste aflevering van The Tattooist of Auschwitz. De 85-jarige Harvey Keitel (hij was 84 jaar tijdens de opnames) speelt de Slowaakse Auschwitz-overlevende Lali Sokolov, die na de Tweede Wereldoorlog terechtkomt in het Australische Melbourne. Over Sokolov verscheen in 2018 al een boek van schrijver Heather Morris, die voor Sokolovs dood in 2006 urenlang met hem sprak. Scenarist Jacquelin Perske (The Cry) heeft dat relaas bewerkt tot een zesdelige dramareeks die in het teken staat van de bijna onmogelijke liefde.

De gefictionaliseerde rol van Morris, die in het nabijere heden Sokolov interviewt, wordt gespeeld door Melanie Lynskey (Yellowjackets). Haar personage luistert aandachtig naar de verhalen die de zwaar getraumatiseerde Sokolov haar in zijn huiskamer vertelt. Die verhalen zijn soms zo indringend, dat sleutelpersonages van toen, zoals een sadistische kampbewaarder waar Sokolov een eigenaardige band mee schept, ineens naast hem op de bank verschijnen. Maar de kern van het verhaal draait om hoe Sokolov in het kamp dankzij een gelukkige samenkomst van omstandigheden de liefde van zijn leven ontmoet.

© SkyShowtime

Als hij eenmaal in Auschwitz is gearriveerd, dan wordt hij al snel naar de afdeling verplaatst die verantwoordelijk is voor het tatoeëren van de nieuwkomers die niet direct worden vermoord. Dat is werk dat gepaard gaat met privileges. De tatoeëerders worden iets minder hard gefolterd en krijgen iets beter voedsel. Ook ontstaat er een band tussen Sokolov en Gita (Anna Próchniak), een jonge vrouw die hij tatoeëert. Vanaf dat moment, dat zich al vrij snel aandient, hinkt The Tattooist of Auschwitz op twee gedachten; het is dan, zoals Sokolov proclameert, ‘een liefdesverhaal’, maar wel op een gruwelijke plek waar de liefde non-existent lijkt. Het is en blijft moeilijk om de Holocaust te verbeelden, en deze focus op een romance die onmogelijk oogt, onder meer omdat vrijwel alle kampgenoten van Sokolov en Gita vermoord zullen worden, geeft de serie iets wrangs.

© SkyShowtime

Ja, The Tattooist of Auschwitz draait om de onverwoestbaarheid van liefde en over menselijke vastberadenheid. En ja, Keitel ontroert vanaf de eerste minuut. Maar of je zo’n verhaal op deze manier moet vertellen?