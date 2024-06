The Spencer Sisters: detectiveserie gaat in juni van start op Net5

De Canadese detectiveserie The Spencer Sisters is vanaf dinsdag 18 juni te zien op Net5. De hoofdrollen in het komische drama zijn voor Lea Thompson (de toekomstige moeder van Marty in Back to the Future) en Stacey Farber (Tara in Virgin River). In The Spencer Sisters besluit schrijver van mysterie-verhalen Victoria Spencer (Thompson) haar droom om privédetective te worden alsnog na te jagen. Samen met haar dochter Darby (Farber), die uit onvrede haar baan bij de politie heeft opgezegd, richt ze een detectivebureau op in het fictieve plaatsje Alder Bluffs. In de eerste aflevering onderzoekt het duo een aantijging tegen een vriendin van Darby die beschuldigd wordt van plagiaat. The Spencer Sisters werd ontwikkeld door onder anderen Alan McCullough, die ook werkte aan Private Eyes, en bestaat uit tien afleveringen. De titel van de serie verwijst naar het feit dat Victoria graag wordt aangezien voor Darby's oudere zus.