The Gilded Age S02E01-02: de strijd tussen het oude en het nieuwe geld woedt voort HBO Max , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 369 keer bekeken • bewaren

© HBO

De aankleding is weer weelderig en Carrie Coon blijft briljant. Toch voelt het als Julian Fellowes (Downton Abbey) op de automatische piloot.

Er is bijna drie jaar verstreken sinds de gebeurtenissen in het eerste seizoen van The Gilded Age, maar eigenlijk is er niet zo gek veel veranderd. Marian Brook (Louisa Jacobson, de jongste dochter van Meryl Streep) woont nog steeds bij haar twee tantes, de welgestelde weduwe Agnes (Christine Baranski, The Good Fight) en oude vrijster Ada (Cynthia Nixon, Sex and the City), in huis. En Bertha Russell (Carrie Coon, Fargo, The Leftovers), echtgenote van spoorwegmagnaat George Russell (Morgan Spector, The Plot Against America), probeert nog steeds met haar nieuwe geld een plekje binnen de New Yorkse gevestigde elite te bemachtigen.

Bertha is inmiddels zover dat ze gedoogd wordt door de vooraanstaande mevrouw Astor (Donna Murphy, moeder Gothel in Rapunzel). Maar die relatie komt op scherp te staan wanneer Bertha aankondigt haar steun te willen verlenen aan het nieuw op te zetten Metropolitan Opera House, in plaats van aan de Academy of Music, tot dan toe dé plek voor de hogere kunsten. Althans… voor de exclusieve enkeling die er een vaste loge heeft weten te bemachtigen.

© Barbara Nitke / HBO

Als er iets is dat aan Julian Fellowes (Downton Abbey, Gosford Park) wel kan worden toevertrouwd, dan is het het scherp neerzetten van de hogere klassen. In The Gilded Age komt het meeste drama van de constante frictie tussen het oude en het nieuwe geld. Dit stelt de kijker voor een interessant moreel dilemma: het stijfhoofdige snobisme van mevrouw Astor en Agnes van Rhijn is zo afstotend dat je elke overwinning van Bertha en George eigenlijk alleen maar kan toejuichen, zelfs al staan ze niet boven financiële en emotionele chantage om hun zin te krijgen. Maar wat gebeurt er met onze sympathie wanneer George wordt geconfronteerd met de ‘dreiging’ van vakbondsvorming onder zijn werknemers?

© Barbara Nitke / HBO

Ook in het tweede seizoen valt er, zeker wat betreft production design, weer genoeg te genieten. Op acteergebied is Carrie Coon als Bertha opnieuw de uitschieter, al verdient Cynthia Nixon zeker ook lof als de timide maar tegelijkertijd zeer empathische en opmerkzame Ada. Toch voelt de serie nog steeds als Julian Fellowes op de automatische piloot. Zo draaiden twee van de grootste drama’s in het eerste seizoen om Bertha Russell die haar balzaal vol probeerde te krijgen en om Bertha’s kok die zich jarenlang voordeed als Fransman terwijl hij gewoon uit Kansas kwam.

© Barbara Nitke / HBO

Ook met de start van dit seizoen staat er nog niet heel veel op het spel. Zo lijken de intenties van Agnes’ homoseksuele zoon Oscar (Blake Ritson, Da Vinci’s Demons) om van de naïeve Gladys Russell (Taissa Farmiga, American Horror Story, The Nun II) zijn baard, pardon: echtgenote, te maken met een sisser af te lopen. Marian heeft nog maar net met Ada over hun gedeelde vrijgezelligheid gepraat, of er staan al twee mogelijke vrijers voor ze aan de deur: voor Marian een charmante weduwnaar (David Furr), voor Ada een verse dominee (Robert Sean Leonard, House M.D.). Met Peggy Scott (Denée Benton, UnREAL) weet Fellowes zich helemaal geen raad. Aan het einde van het vorige seizoen ontdekte ze dat haar doodverklaarde pasgeboren kind toch nog leefde, maar aan het begin van het tweede seizoen is haar zoon alweer verleden tijd: bezweken aan roodvonk en al lang en breed begraven. Dus keert Peggy terug als secretaresse van Agnes, zelfs als dit betekent dat ze weer de keukentafel moet delen met de racistische mevrouw Armstrong (Debra Monk, New Amsterdam).

© Barbara Nitke / HBO

Het grootste deel van de sterrencast blijft onderbenut; van door de wol geverfde acteerkanonnen als Audra McDonald (The Good Fight) tot aanstormend talent als Matilda Lawler (de jonge versie van Mackenzie Davis in Station Eleven). De grootste verkwisting is de minimale inzet van Christine Baranski, die zo nu en dan vanaf haar troon in haar salon snedige opmerkingen mag maken, als een jongere, Amerikaanse versie van Maggie Smith in Downton Abbey.

De cast – en de kijker – verdienen meer.

The Gilded Age S02, vanaf maandag 30 oktober 2023 wekelijks bij HBO Max