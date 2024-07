Starstruck: derde seizoen van BBC-serie verschijnt op HBO Max

Het derde seizoen van de komische BBC-serie Starstruck verschijnt eind deze maand op HBO Max: vanaf donderdag 28 september zijn de zes afleveringen te zien. De nieuwe reeks wordt momenteel tevens wekelijks uitgezonden op BBC One. Starstruck draait om het leven van Jessie (comédienne Rose Matafeo), die in Londen woont en in de plaatselijke bioscoop werkt. Twee jaar na haar breuk met filmster Tom (Nikesh Patel uit Four Weddings and a Funeral) navigeert ze door de druk van het volwassen leven terwijl ze zich afvraagt waar ze echt naar op zoek is. Minnie Driver (Speechless) heeft een gastrol als Toms agent Cath en John Simm (Grace) is een van de nieuwe gezichten in de cast. Matafeo schreef de scripts in samenwerking met Nic Sampson en Alice Snedden. Ze maakt dit seizoen - net als Snedden - ook haar debuut als regisseur.