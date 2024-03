Sherlock: alle seizoenen van BBC-serie keren in april terug naar Netflix

Alle seizoenen van Sherlock zijn vanaf maandag 1 april opnieuw te zien op Netflix. De BBC-serie was ooit eerder beschikbaar op Netflix, maar werd in 2021 uit het aanbod verwijderd. De reeks is momenteel terug te kijken op HBO Max. Sherlock gaf in 2010 een moderne draai aan de detective uit de boeken van Arthur Conan Doyle, die ditmaal werd gespeeld door Benedict Cumberbatch, met Martin Freeman als zijn metgezel John Watson. Andrew Scott (vanaf 4 april op Netflix te zien in Ripley) dook in een aantal van de afleveringen op als Sherlock's aartsvijand Moriarty. Sherlock werd bedacht door Steven Moffat en Mark Gatiss, wiens Dracula-serie ook beschikbaar is op Netflix, en was gedurende vier seizoenen goed voor twaalf afleveringen en een special. Naast Sherlock worden op 1 april ook (nieuwe seizoenen van) de series From, The Rookie en Sex and the City toegevoegd aan het aanbod van Netflix.