From: horrorserie met Harold Perrineau komt in april naar Netflix

De recente horrorserie From debuteerde eind vorig jaar op televisie bij Star Channel (voorheen Fox), maar het eerste seizoen is vanaf maandag 1 april tevens on demand te bekijken op Netflix. In From worstelt het echtpaar Jim (Eion Bailey) en Tabitha Matthews (Catalina Sandino Moreno) met de nasleep van een persoonlijke tragedie, wanneer ze tijdens een roadtrip met hun twee kinderen stranden in een spookachtig stadje dat eenieder die het betreedt vervolgens niet meer laat gaan. Terwijl de onvrijwillige bewoners naar een uitweg zoeken, krijgen ze onder meer te maken met angstaanjagende wezens die verschijnen als de zon ondergaat. Harold Perrineau (Oz, Sons of Anarchy) geeft gestalte aan de sheriff van het stadje. From is afkomstig van de producenten van Lost (ook met Perrineau) en werd bedacht door John Griffin (Crater). Het tweede seizoen is nu in Nederland te zien bij Star Channel en de serie is ook al zeker van nog een derde seizoen.