The Rookie: vijfde seizoen vanaf april ook te zien bij Netflix

Begin december gingen de eerste vier seizoenen van The Rookie in première op Netflix, maar het vijfde seizoen ging in januari exclusief in première bij Videoland. Inmiddels heeft het vijfde seizoen echter ook een datum bij Netflix, waar de reeks op maandag 1 april zal worden toegevoegd. The Rookie draait om John Nolan (Nathan Fillion), die als gescheiden veertiger een carrièreswitch maakt en als 'oudste groentje' aan de slag gaat bij de politie in Los Angeles. Aan de start van het vijfde seizoen krijgt de inmiddels meer ervaren Nolan opnieuw te maken met seriemoordenaar Rosalind Dyer, gespeeld door de vorig jaar overleden actrice Annie Wersching. The Rookie werd bedacht door Alexi Hawley, bekend van onder meer Castle (ook met Fillion) en de Netflix-serie The Recruit. Het zesde seizoen van de serie is in Nederland nu wekelijks te volgen op Net5.