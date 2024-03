Sex and the City: serie van HBO verschijnt in april op Netflix

Na onder meer Band of Brothers, True Blood en Six Feet Under is Sex and the City de volgende HBO-serie die naar Netflix komt: de streamingdienst heeft bevestigd dat er op 1 april meerdere seizoenen in het aanbod worden opgenomen. De komische dramaserie was van 1998 tot 2004 te zien op tv en was gedurende zes seizoenen goed voor 94 afleveringen. Sex and the City draait om de persoonlijke en professionele levens van vier vriendinnen in New York. Sarah Jessica Parker speelt de hoofdrol als Carrie Bradshaw, die een eigen sekscolumn heeft in een (fictieve) krant. Cynthia Nixon speelt de op haar carrière gerichte Miranda Hobbes, Kim Cattrall is te zien als de losbandige Samantha Jones en Kristin Davis speelt de meer conservatieve Charlotte York. Sex and the City werd bedacht door Darren Star, bekend van Younger en Emily in Paris. De serie kreeg ook een doorstart op HBO Max getiteld And Just Like That, maar wel zonder Kim Cattrall.