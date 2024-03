Ripley: trailer voor Netflix-serie met Andrew Scott

Na bejubelde gastrollen in Sherlock (als Moriarty) en Fleabag (als de 'hot priest') mag Andrew Scott (All of Us Strangers) nu zelf de hoofdrol spelen in de psychologische thrillerserie Ripley, die vanaf donderdag 4 april te zien is op Netflix. De achtdelige reeks is een tv-bewerking van het boek The Talented Mr. Ripley, dat in 1999 al eens eerder verfilmd werd met Matt Damon in de hoofdrol. Het verhaal volgt oplichter en manipulator Tom Ripley (Scott), die in de jaren 60 van New York naar Italië reist, om in opdracht van een rijke man diens zoon Dickie (Johnny Flynn) te overtuigen weer huiswaarts te keren. Eenmaal aangekomen belandt hij in een complex web van leugens, bedrog en uiteindelijk moord. Dakota Fanning (The Alienist) speelt de vriendin van Dickie en verder is ook John Malkovich (die zelf Ripley speelde in de film Ripley's Game uit 2002) te zien. De serie werd gemaakt door scenarist Steven Zaillian (Schindler's List, The Irishman, Moneyball).