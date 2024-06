Safe Harbor: Ozark-bedenker maakt misdaadserie voor Videoland

Martijn Lakemeier (Máxima) en Gaite Jansen (Peaky Blinders) worden in de cast vergezeld door Game of Thrones-acteurs Jack Gleeson (foto) en Alfie Allen.

Videoland kondigde vandaag een nieuwe internationale misdaadserie aan die zich afspeelt in de haven van Rotterdam. Safe Harbor volgt de geniale hacker Tobias (Alfie Allen uit Game of Thrones) en zijn ambitieuze beste vriend Marco (Martijn Lakemeier uit Máxima), die op de radar van een Ierse maffia-familie belanden: Sloane (Charlie Murphy uit Happy Valley) en haar broer Farrell (Jack Gleeson uit Game of Thrones) zijn door hun vader Kieran naar Nederland gestuurd om het familie-imperium uit te breiden en hebben de mannen nodig om het beveiligingssysteem van de haven te hacken. De eenmalige klus verandert al snel in een dodelijk kat-en-muisspel, waarbij ze zowel de maffia als de autoriteiten voor moeten zien te blijven. Ook Gaite Jansen (eerder met Lakemeier te zien in Happy Ending) heeft een bijrol. Mark Williams (medebedenker van Ozark) treedt aan als showrunner en producent. Williams zal tevens enkele afleveringen regisseren.