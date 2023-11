Reality: hele mooie rol van Sydney ‘Euphoria’ Sweeney Bioscoop , Film , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

In Reality, het ware verhaal over de jonge vrouw Reality Winner die gegevens lekte over Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016, zien we hoe veelzijdig actrice Sydney Sweeney is.

Sydney Sweeney is bekend geworden door rollen in Euphoria en het eerste seizoen van The White Lotus. Daarin speelde ze krachtige en tamelijk overdonderende vrouwen. In Reality is ze juist heel understated en brokkelt de kracht van haar personage af naarmate de FBI-agenten die het op haar voorzien hebben, meer loslaten over de verwijtbare daden die Reality inderdaad gepleegd heeft.

Reality Winner was in dienst bij een Amerikaanse inlichtingsdienst en lekte gegevens naar de pers over in haar ogen onaanvaardbare feiten over Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Deze film laat die feiten voor wat ze zijn en zoomt in op de manier waarop de FBI Reality Winner in haar huis opwacht en een hele dag ondervraagt, telkens met juridische trucs (‘Je doet vrijwillig mee met de ondervraging, wil je die ondervraging liever thuis of op ons kantoor? Is die hond van je eigenlijk gevaarlijk? Heb je dorst of zeg je nu nadrukkelijk dat je geen dorst hebt?’). Reality wordt zodoende een heel beklemmende film in dezelfde sfeer die Upon Entry ook had: autoriteiten die best een punt hebben, maar dat punt zo keihard maken dat de individuen eraan ten onder gaan.

Dat individu is in dit geval Reality Winner, die uit gewetensnood en woede documenten naar de pers lekte die ze uit hoofde van haar functie in de inlichtingsdiensten onder ogen kreeg. Ze wordt door twee FBI-agenten met bevelen tot huiszoeking klemgezet en letterlijk tegen de muur geluld in een van de kamers van haar appartement. De halve film speelt zich af terwijl Reality tegen die muur zit, terwijl de FBI verbaal op haar inbeukt. Dat is naar om te zien, omdat de FBI zichzelf voordoet als de ‘good guys’. Het wordt extra naar doordat de film vrijgegeven transcripties van de verhoren naspeelt: wat je hoort is echt gebeurd; Sweeney en de andere acteurs spelen letterlijk na wat er inderdaad gezegd is. Wat je ook vindt van de context en inhoud: Sydney Sweeney is echt ongelofelijk goed. Een kleine, beklemmende film met een zeer goed hoofdrol.