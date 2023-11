Reacher: trailer en datum voor tweede seizoen van Jack Reacher-serie

Het tweede seizoen van Jack Reacher is vanaf 15 december te zien op Amazon Prime Video: er wordt afgetrapt met de eerste drie (van de acht) afleveringen en daarna verschijnt er elke week een nieuwe. Het nieuwe seizoen over de rondzwervende ex-militair is een bewerking van Bad Luck and Trouble, het elfde boek in de Jack Reacher-reeks van auteur Lee Child. Aan de start van het seizoen wordt Reacher (Alan Ritchson) via een gecodeerd bericht op de hoogte gesteld van het feit dat een lid van zijn elitegroep van Army Special Investigators is vermoord. Wanneer hij en enkele van zijn voormalige militaire cohorten samenkomen om zijn dood te onderzoeken beseffen ze al snel dat de zaak groter is dan ze ooit hadden kunnen vermoeden. Het tweede seizoen is weer afkomstig van showrunner Nick Santoro (Fubar).