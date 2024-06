Peaky Blinders: speelfilm officieel in de maak bij Netflix

De website Deadline bericht dat Netflix officieel groen licht geeft aan de productie van het filmvervolg op Peaky Blinders en dat Oscarwinnaar (voor Oppenheimer) Cillian Murphy weer terugkeert als Tommy Shelby. De film zal geregisseerd worden door Tom Harper (War & Peace, Heart of Stone), die eerder al de laatste drie afleveringen van het eerste seizoen van de serie regisseerde. Het script wordt geschreven door Peaky Blinders-bedenker Steven Knight, wiens nieuwe serie The Veil onlangs in première ging op Disney+. Over het verhaal is nog heel weinig bekend, maar Knight liet eerder al aan Deadline weten dat de film zich af zou spelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Knight omschrijft de film nu als 'een explosief hoofdstuk in het Peaky Blinders-verhaal, zonder enige belemmeringen, Peaky Blinders frontaal in oorlog'. Netflix produceert de film samen met de BBC en de productie zal later dit jaar van start gaan.