Payback: Britse misdaadserie komt in november naar de NPO

De Britse misdaadserie Payback komt later deze maand naar de NPO: de volledige reeks verschijnt donderdag 23 november online op NPO Plus en de afleveringen zijn vervolgens vanaf zaterdag 25 november wekelijks te zien op NPO 3. Payback volgt Lexie Noble (Morven Christie uit The Bay), die in Edinburgh een goed bestaan heeft opgebouwd: ze is moeder van twee jonge kinderen en samen met haar man runt ze een accountantskantoor. Na een vreselijke tragedie komt ze echter klem te zitten tussen de beruchte topcrimineel Cal Morris (Peter Mullan uit Ozark) en de rechercheurs die hem proberen in te rekenen. De serie Payback is afkomstig uit de koker van televisieproducent Jed Mercurio, bekend van onder meer Line of Duty en Bodyguard. Het drama werd geschreven door Debbie O'Malley (The Guilty, All Creatures Great and Small).