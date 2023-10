Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

© Alessandro Clemenza / TF1

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Nog lopende series dit weekend...

Flikken Rotterdam S07 (vrijdag 06/10, NPO 1) Hermine ziet dat de Freeland Church meer doet dan alleen erediensten organiseren. Hein komt meer te weten over de datingactiviteiten van Carolien en Noucha en Stan komen een oude bekende tegen.

Hotel Portofino S02 (vrijdag 06/10, NPO 2) Tijdens een gala in het casino probeert Bella uit te zoeken hoe het is met Rose. Ze wordt ondertussen echter afgeleid door Cecil en Marco, die een duel uitvechten via een spelletje kaarten. Lees de recensie.

Grace S02 (zaterdag 07/10, NPO 2) Wanneer het skelet van een vrouw wordt gevonden brengt dat nare herinneringen boven voor Grace. Het onderzoek leidt hem en zijn team alsmaar dieper in een web van leugens, moord en waardevolle postzegels.

Top Dog S02 (zaterdag 07/10, NPO 3) Teddy moet toegeven dat hij Emily niet kan beschermen. Anina en Niko vinden de telefoon van Isak, die door Chamon verstopt was. Ze vluchten vervolgens in paniek naar een hotel en Isak stuurt Devin op ze af.

The Night Manager (zondag 08/10, NPO 3) Het complot rondom Roper verhevigt en dat betekent onheil voor de betrokkenen. Jed en Burr leveren hun eigen strijd, terwijl Pine na de confrontatie met zijn eigen verleden uit is op vergelding. Lees de recensie.

Films dit weekend...

Shoplifters (vrijdag 06/10, NPO 2) Japanse dramafilm over een arme familie van kleine criminelen die op een dag een vondeling in het gezin opnemen. Was genomineerd voor een Oscar, maar legde het destijds af tegen de Netflix-film Roma. Lees hier meer.

Gräns (vrijdag 06/10, NPO 3) Zweedse fantasyfilm over de opvallend ogende douanebeambte Tina (Eva Melander uit Konferensen), die van grote waarde is op haar werk omdat ze beschikt over een bijna bovennatuurlijk reukvermogen. Lees de recensie.

De Heineken ontvoering (zaterdag 07/10, NPO 3) Misdaadfilm over de ontvoering van Freddy Heineken (Rutger Hauer): de biermagnaat zit wekenlang vastgeketend terwijl de kidnappers (met o.a. Gijs Naber en Teun Kuilboer) het losgeld proberen te innen.

Nog lopende series na het weekend...

Afterglow (dinsdag 10/10, NPO 3) Ondanks de zware chemokuur doet Ester haar best om nog iets van haar relatie te maken. Ze plant een verrassingsuitje. Charlotte hoort van Finn dat ze de intimiteit in haar huwelijk niet mag verwaarlozen. Lees de recensie.

Oogappels S05 (woensdag 11/10, NPO 1) Carola treurt om de verkoop van het huis. Er is spanning tussen Hansje, Dina en Tim. Erik zorgt voor Lodewijk en Nina woont bij Mees. Willem heeft nieuws voor Fabie en Marcel praat met zijn zus. Lees ons interview.

All Stars & Zonen S02 (donderdag 12/10, NPO 3) Jeffrey krijgt tijdens zijn werk bij de plantsoendienst de leiding over een BN'er die een taakstraf heeft gekregen. Zero neemt zijn muzikale aspiraties serieus en wil een muziekvideo gaan schieten. Lees ons interview.

Nieuwe series na het weekend...

The Forest of the Missing (donderdag 12/10, NPO Plus) Franse misdaadserie waarin een rechter met geheugenverlies (Hélène de Fougerolles) zich mengt in het politieonderzoek naar een massagraf met twaalf lijken in een lokaal bosgebied. Bekijk de trailer.