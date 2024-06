Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met onder meer Oogappels NPO , Serie , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 2 minuten • 70 keer bekeken • bewaren

© Wessel de Groot / BNNVARA

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Nog lopende series dit weekend...

Maryland (vrijdag 07/06, NPO 2) Becca en Jim zijn eindelijk eerlijk tegen elkaar en dat heeft gevolgen. Rosaline probeert bij Cathy meer te weten te komen over haar moeder, maar volgens Pete heeft Cathy iets op haar geweten. Laatste aflevering in deze reeks. Lees de recensie.

The Sixth Commandment (zaterdag 08/06, NPO 2) Na politieonderzoek komt er een verdachte in beeld, maar bewijs ontbreekt. Verontrustende informatie in dagboeken wijst op gelijkenissen tussen de dood van Pete en Ann. Laatste twee afleveringen in deze reeks. Lees hier meer.

Blue Lights (zaterdag 08/06, NPO 3) Een tiener wordt gestraft door de criminele bende van de McIntyres. Grace merkt dat ze baat heeft bij haar achtergrond als maatschappelijk werker, maar de rechercheur op de zaak ziet het niet echt zitten. Angela lijkt de grip op Cody kwijt te zijn.

Dertigers S04 (zaterdag 08/06, NPO 3) Na Op de spoed zie je op NPO 3 een herhaling van een aantal afleveringen van het vierde seizoen van de dramaserie Dertigers. Er zal om 01.00 uur worden afgetrapt en de uitzending duurt vervolgens tot ongeveer 02.30 uur in de nacht.

Startende series na het weekend....

Penoza (maandag 10/06, NPO 3) Misdaadserie over Carmen van Walraven (Monic Hendrickx), die zich na de brute liquidatie van haar man - en misdadiger - naar de top van het criminele circuit werkt, zodat niemand nog aan haar of haar gezin durft te komen. Lees hier meer.

Oogappels (dinsdag 11/06, NPO 3) Dramaserie over vier gezinnen, wiens kinderen allemaal naar dezelfde middelbare school gaan. De ouders (met onder meer Bracha van Doesburgh en Malou Gorter) hebben echter wel allemaal zo hun eigen manier van opvoeden. Lees hier meer.

Aankomende films...

The Perfect Candidate (vrijdag 07/06, NPO 2) Tragikomische dramafilm uit Saudi-Arabië over een jonge dokter die zich, ondanks dat ze heel veel weerstand krijgt uit verschillende hoeken, graag beschikbaar wil stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in haar woonplaats.

Gerlach (donderdag 13/06, NPO 2) Documentaire over akkerbouwer Gerlach, die altijd positief in het leven blijft staan, terwijl de wereld om hem heen in een rap tempo verandert. De zeventig minuten durende film viel afgelopen jaar nog in de prijzen op het IDFA. Lees de recensie.

Gluckauf (donderdag 13/06, NPO 3) Nederlandse misdaadfilm die zich afspeelt in Limburg (met het bijbehorend dialect), over de band tussen een oud-mijnwerker die bij een crimineel in de schulden zit en de zoon die hem wil helpen. Het drama won meerdere Gouden Kalveren.

