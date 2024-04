Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

Alles over series, tv en film. Vanaf de redactie van de VARAgids.

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Nieuw series dit weekend...

Das Boot S04 (vrijdag 26/04, NPO 2) Oorlogsdrama dat dient als vervolg op de gelijknamige film. In het vierde seizoen begeven de Duitse onderzeeërs zich in de Middellandse Zee, terwijl in Berlijn de interne spanningen bij de Kriegsmarine steeds hoger oplopen. Bekijk de trailer.

The Tourist S02 (zaterdag 27/04, NPO 3) Thrillerserie van de schrijvers van The Missing en Angela Black, waarin Elliot (Jamie Dornan) samen met Helen (Danielle Macdonald) naar Ierland reist, in de hoop daar het mysterie van zijn verleden te kunnen ontrafelen. Bekijk de trailer.

Nog lopende series dit weekend...

Flikken Maastricht S18 (vrijdag 26/04, NPO 1) Wolfs wordt vrijgelaten door de politie en haast zich terug naar Limburg, maar wordt door de handlangers van Ben Swart van de weg gereden. Eva weet de ontvoerde Nico te traceren, maar komt in groot gevaar. Finale van het seizoen.

Silent Witness S26 (zaterdag 27/04, NPO 2) Er wordt een vrachtwagen gevonden met daarin meerdere mensen die er slecht aan toe zijn. De politie denkt aan mensensmokkel, maar er blijkt meer aan de hand te zijn. Omdat de slachtoffers niet praten, moet het team vol aan de bak.

Dertigers (zaterdag 27/04, NPO 3) Na The Tourist kun je op NPO 3 kijken naar een herhaling van het laatste gedeelte van het tweede seizoen van de dramaserie Dertigers. Er wordt dan om 22.20 uur afgetrapt en de uitzending duurt vervolgens tot ongeveer 02.20 uur in de nacht.

Koningshuis the Musical (zondag 28/04, NPO 3) De 100ste voorstelling is eindelijk daar, maar de feeststemming slaat al snel om wanneer er geruchtmakende onthullingen over Debby en Cor naar buiten komen. Zal het de cast lukken om zich alsnog te focussen? Laatste aflevering.

Aankomende films...

The Farewell (vrijdag 26/04, NPO 2) Tragikomische dramafilm met een voor een Golden Globe genomineerde Awkwafina, over een familie die besluit om grootmoeder niet te vertellen dat ze terminaal ziek is en vervolgens als afscheid een grote reünie organiseert. Lees de recensie.

Nog lopende series na het weekend...

Call me Dad (dinsdag 30/04, NPO 3) Wanneer Helle haar verjaardag viert, worden er al snel vragen gesteld over hoe het nu precies zit tussen haar en Viktor. Emil vindt het tijd dat hij zelf gaat bepalen wat hij met zijn leven doet. Laatste aflevering van de serie. Lees de recensie.

Zussen (woensdag 01/05, NPO 1) Rolinde's argwaan ten opzichte van de familie Hendriks groeit, wat haar in conflict brengt met haar oma. Rolinde wil de boerderij verkopen, maar Faya wil juist blijven. Nienke worstelt met haar afkomst, wat leidt tot een conflict met haar gezin.

Pandore (donderdag 02/05, NPO 3) Nu Claire weet wie er achter het filmpje zit, besluit ze de confrontatie met hem aan te gaan, maar dat verloopt niet volgens plan. Thuis besluit ze open kaar te spelen met Samuel, maar dat zorgt weer voor een ander probleem. Lees de recensie.