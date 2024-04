Pandore S01: Borgen meets The Killing in sterke Belgische mozaïekserie NPO , Serie , Recensie , TV • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© RTBF

Het tiendelige Pandore verweeft de levens van vier Belgen die door een kettingreactie in de spotlights belanden: een verkrachte activiste, een vrouwelijke onderzoeksrechter, een jonge journaliste en een liberale politicus.

Elke daad heeft consequenties, soms tientallen jaren later. En iedere keuze die een mens maakt is het gevolg van talloze factoren waar je zelf nauwelijks invloed op hebt gehad. Die conclusie is te trekken na het zien van het sterke Waalse mozaïekdrama Pandore, waarin de levens van een aantal personages door het noodlot met elkaar verweven raken – met verstrekkende gevolgen.

Na een protestactie bij een persconferentie van een liberale volkspartij wordt de jonge activiste Ludivine (Salomé Richard) verkracht in een Brusselse parkeergarage. De liberale politicus Mark Van Dyck (Yoann Blanc) is hiervan getuige maar grijpt niet in. Onderzoeksrechter Claire Delval (Anne Coesens) heeft haar handen vol aan de zaak, én aan de rechtszaak wegens fraude die boven het hoofd van haar vader (Johan Leysen) hangt.

© RTBF

In eerste instantie is Pandore een spannend politiek drama annex thriller in één – Borgen meets The Killing in Brussel. Soms nemen de makers (onder wie hoofdrolspeler Coesens) net te simpele stappen om het verhaal verder te helpen. Maar uiteindelijk is de serie verslavend, mede dankzij de slimme cliffhangers aan het einde van elke aflevering. Waar de meeste personages in eerste instantie eendimensionaal en rechtlijnig lijken, ontvouwt zich gaandeweg een breed pallet aan nuances. Elk gedrag komt ergens vandaan en vrijwel niemand maakt bewust grote fouten of vergissingen.

© RTBF

Het is heel knap hoeveel actuele hete hangijzers de serie ondertussen weet te raken. Van de macht van de media en soundbites tot de minachting van veel mannen voor vrouwen, van de xenofobie tot de angst van de politiek voor de grillen van de kiezer, van de overbelaste ouderzorg tot de personeelstekorten in de Belgische gevangenissen – alles komt langs. Pandore is een serie die emoties afdwingt en uitdaagt tot nadenken over de vele rafelrandjes in de moderne samenleving: is dit écht de manier waarop we met elkaar om willen gaan? En is het tij überhaupt nog te keren?