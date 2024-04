Fifteen-Love S01: MeToo, waanbeelden of niets meer dan geflirt? NPO , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© ITV / World Productions

Een tenniscoach heeft een wel erg innige band met zijn pupil in intelligente thrillerreeks die wezenlijke vragen stelt over omgangsvormen in de sportwereld.

De 16-jarige tennisster Justine Pearce (Ella Lily Hyland) staat in de halve finale van Roland Garros. De spanning is om te snijden. In de kleedkamer probeert haar coach Glenn Lapthorn (Aidan Turner) haar op te peppen. Op een gegeven moment laat showrunner en regisseur Hania Elkington (The Innocents) doorschemeren dat de relatie tussen coach en pupil de grenzen van betamelijkheid overschrijdt wanneer Justine Glenn probeert te zoenen. Glenn reageert ad rem: dat is niet de bedoeling. De suggestie wordt evenwel gewekt dat er een affaire speelt tussen de gehuwde dertiger en de minderjarige atleet. Of moeten we dit juist zien als een misbruikzaak?

In Fifteen-Love is alles doorspekt met ambiguïteit. Zo wordt ook de indruk gewekt dat Justine, dankzij haar opzichtige geflirt, er overduidelijk om vraagt. Maar die ietwat problematische reflex (beschuldig het slachtoffer) is gestoeld op emotie. Juridisch gezien ligt zo’n relatie wezenlijk anders; die is in veel landen verboden – Glenn zou daarvoor kunnen worden aangeklaagd.

© ITV / World Productions

In de eerste aflevering spoelt het verhaal vijf jaar door. Justine strandde destijds vanwege een medisch probleem dat door Glenn niet serieus werd genomen in de bovengenoemde halve finale. Haar carrière mislukte. Nu werkt ze op een landelijk tennisoord waar nieuw talent wordt opgeleid. Daar verschijnt Glenn, die zijn carrière nadien voortzette in het Amerikaanse Orlando, ineens ten tonele. Noodgedwongen moest hij weer van de Verenigde Staten naar Engeland verhuizen. Al snel doen speculaties de ronde.

© ITV / World Productions

Waarom is Glenn weer op zijn oude nest? Tegelijkertijd beleeft Justine de komst van Glenn als traumatisch, als een confrontatie met haar misbruiker. Maar als ze eindelijk aangifte doet, dan vertelt Glenn agenten dat Justine lijdt aan waanbeelden. Dat beeld wordt versterkt omdat Elkington Justine niet opvoert als een timide vrouw, maar als een feestbeest – maar Elkington lijkt ook te stellen: zou dat ertoe moeten doen?

© ITV / World Productions

Het is bijzonder knap hoe de showrunner eigenlijk al gaandeweg op alle vragen een antwoord geeft; je moet alleen soms even scherp kijken. En wat ook meehelpt in het voorspiegelen van realistische scènes, is het acteerwerk van Turner en nieuwkomer Hyland, en het feit dat sommige kijkers Glenn misschien iets van krediet geven vanwege zijn jongensachtige voorkomen – of is dat ook een valstrik?