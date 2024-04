The Tourist S02: eigenzinnige Australische Fargo gaat sterk door in Ierland

Aangenaam bizarre thriller The Tourist volgt een man zonder geheugen (Jamie Dornan) die probeert te achterhalen wie hij is. Deze vreemde Fargo-variant verplaatst zich in het tweede seizoen van Australië naar Ierland.

Het heeft geen zin om je te verzetten tegen de loop der dingen, leerde Elliot (Jamie Dornan) al in het aangenaam onvoorspelbare eerste seizoen van The Tourist. Toch grijpen hij en zijn vriendin, gesjeesde rechercheur Helen (Danielle Macdonald), de kans aan om in Ierland méér te leren over het verleden van de sympathieke man die vóór zijn grote auto-ongeluk een wrede crimineel was. Een brief van zijn voormalige beste vriend zou tot antwoorden kunnen leiden.