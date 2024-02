Nieuwe films op Netflix: The Devil Wears Prada, Are You There God? It's Me, Margaret en Allied

Decennialang weigerde auteur Judy Blume haar boek Are You There God? It's Me, Margaret (1970) te laten verfilmen, maar in 2018 ging ze uiteindelijk toch overstag en verkocht ze de filmrechten aan opkomend regisseur Kelly Fremon Craig en ervaren producent James L. Brooks (As Good As It Gets), die een jaar eerder al indruk hadden gemaakt met The Edge of Seventeen. Het komische drama draait om de 11-jarige Margaret (Abby Ryder Fortson), die opgroeit met een christelijke moeder (Rachel McAdams) en een Joodse vader (Bennie Safdie) en zelf op zoek gaat naar een religie waar ze zich comfortabel bij voelt. Are You There God? It's Me, Margaret werd unaniem de hemel in geprezen door de critici en zelfs Blume noemde de verfilming beter dan haar boek.