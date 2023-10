Nieuwe films op Netflix: Scream, All We Had en Jackass Forever Netflix , Film , Feature , Kijktip • 01-10-2023 • leestijd 3 minuten • 235 keer bekeken • bewaren

© Spyglass Media / Paramount Pictures

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Met deze week: Katie Holmes in geldnood, de eerste Scream zonder Wes Craven en een nieuwe Jackass-generatie.

All We Had (2016)

Acteurs: Katie Holmes, Stefania LaVie Owen, Luke Wilson

Regie: Katie Holmes

© Gravitas Ventures

Na het tv-succes van Dawson's Creek wilde de filmcarrière van Katie Holmes nooit echt in een stroomversnelling geraken, mede door een aantal keuzes die achteraf toch niet zo goed uitpakten (naar verluidt liet ze The Dark Knight schieten om met Diane Keaton te kunnen werken aan het geflopte Mad Money) en privéperikelen (haar veelbesproken huwelijk met Tom Cruise). In 2016 besloot ze daarom het heft in eigen handen te nemen en maakte ze haar regiedebuut met de mede door Josh Boone (The Fault in Our Stars) geschreven boekverfilming All We Had, waarin ze te zien is als een alleenstaande moeder die balanceert op het randje van de armoede terwijl ze een betere toekomst voor haar dochter probeert te cementeren (zie ook Maid). Richard Kind (East New York) speelt een restaurant-houder die haar weer op weg probeert te helpen. Voor nog meer moeder-dochter-relaties kun je op Netflix tevens terecht bij Girlmore Girls en Ginny & Georgia.

Scream (2022)

Acteurs: Jenna Ortega, Melissa Barrera, Neve Campbell

Regie: Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett

© Spyglass Media / Paramount Pictures

De dood van geestelijk vader Wes Craven (A Nightmare on Elm Street) zou de Scream-franchise (zie ook deze column) uiteindelijk niet tegenhouden: onder regie van Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett (Ready or Not) was dit vijfde deel financieel zelfs veel succesvoller dan Cravens vierde uiting. De insteek is nu wel bekend - gemaskerde killer slacht in Woodsboro tieners af die iets met de vorige moordpartij(en) te maken hebben - maar de cast is weer een fijne mix van de oude garde (met Neve Campbell, Courteney Cox en David Arquette) en opkomend talent als Melissa Barrera (Keep Breathing), Jack Quaid (The Boys) en Jenna Ortega (voor haar doorbraak in Wednesday). De zesde film - die het weer iets anders aanpakt qua setting en de actie verplaatst van Woodsboro naar New York - staat nu op SkyShowtime (en Pathé Thuis). De zevende film, die geregisseerd zal worden door Christopher Landon (Happy Death Day), is ook al aangekondigd.

Jackass Forever (2022)

Acteurs: Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius

Regie: Jeff Tremaine

© Paramount Pictures

Het is op Netflix een beetje stuivertje wisselen met de Jackass-films: het eerst deel is op dit moment niet te zien, maar de vierde film werd dit weekend voor het eerst toegevoegd. Enkele hoogtepunten: de Godzilla-hommage met de geslachtsdelen van Chris Pontius, een parodie op het einde van Silence of the Lambs en nog een keer Johnny Knoxville tegen een stier. Die laatste stunt markeert een beetje het einde van Jackass zoals we het kennen: Knoxville liet weten dat hij nu toch echt te oud is geworden voor dit soort fysieke ongein. Desondanks lijkt er een nieuwe generatie klaar te staan om het stokje over te nemen, met onder meer het eerste vrouwelijke Jackass-lid Rachel Wolfson en de erg aandoenlijke Sean 'Poopies' McInerney als de misschien wel beste toevoeging. Ook Jackass 4.5 - met interviews en geknipte scènes - staat nog op Netflix.