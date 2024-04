Nieuwe films op Netflix: I'll See You in My Dreams, Lady Bird en The Godfather Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© A24

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: Blythe Danner als weduwe, Saoirse Ronan die wil wegvliegen en een aanbod van Marlon Brando.

I'll See You in my Dreams (2015)

Acteurs: Blythe Danner, Sam Elliott, Martin Starr

Regie: Brett Haley

© Bleecker Street

Ingetogen romantische komedie die Blythe Danner (de moeder van Gwyneth Paltrow) na bijna vijftig jaar aan bijrollen (het jongere publiek zal haar vooral kennen als schoonmoeder van Ben Stiller in Meet the Parents) de kans geeft om eindelijk eens zelf een film te dragen. De actrice speelt een weduwe (en voormalig zangeres) die zich op aandringen van haar vriendinnen weer eens in de datingwereld begeeft. Ze heeft totaal geen zin om opnieuw te beginnen, maar als je daarna een man met de stem van Sam Elliott tegenkomt begin je natuurlijk alsnog te twijfelen. Verder heeft ook Martin Starr (Silicon Valley) een leuke bijrol als een jonge conciërge met wie ze bevriend raakt. Kijk voor andere Netflix-titels die laten zien dat er nog genoeg mogelijk is na je 70ste ook nog naar bijvoorbeeld A Love Song (te zien tot 15 mei) en Grace and Frankie.

Lady Bird (2017)

Acteurs: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Beanie Feldstein

Regie: Greta Gerwig

© A24

In 2017 ging Greta Gerwig, die vorig jaar een gigantische commerciële hit scoorde met Barbie, voor het eerst echt op eigen benen staan: jarenlang had ze gewerkt aan het scenario voor Lady Bird, waarmee ze haar solo-debuut als regisseur zou maken. De semi-biografische coming-of-age-film gaat ook over op eigen benen staan: we volgen ze zelfbenoemde Lady Bird (Saoirse Ronan), die dromen koestert die veel te groot zijn voor haar directe omgeving in Sacramento. Laurie Metcalf (net als Ronan en Gerwig genomineerd voor een Oscar) geeft heel fijn tegengas als haar moeder en Beanie Feldstein (American Crime Story) is te zien als haar beste vriendin. Gerwig zou naar eigen zeggen graag nog meer films willen maken over Sacramento, in de stijl van de boeken die Elena Ferrante (The Lying Life of Adults, My Brilliant Friend) schreef over (jonge) mensen in Napels.

The Godfather (1972)

Acteurs: Al Pacino, Marlon Brando, Robert Duvall

Regie: Francis Ford Coppola

© Paramount Pictures