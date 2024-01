Kijktips voor het weekend: The Kitchen, The Bequeathed, Devil's Peak en meer

Verder kun je vanaf komende donderdag op Netflix kijken naar Sofia Vergara (Modern Family) als een beruchte Colombiaanse drugscrimineel in Griselda.

The Bequeathed (vrijdag 19/01, Netflix) Zuid-Koreaanse thrillerserie van de bedenker van Train to Busan, waarin een lerares een oude begraafplaats erft van haar oom en niet veel later in een luguber moordmysterie verzeild raakt. Lees de recensie.

The Kitchen (vrijdag 19/01, Netflix) Dramafilm waarmee acteur Daniel Kaluuya debuteert als regisseur. In een dystopisch Londen probeert een man (Kane Robinson uit Top Boy) zich staande te houden in een door geweld geplaagde flatwijk. Lees de recensie.

Mi soledad tiene alas (vrijdag 19/01, Netflix) Spaanse dramafilm over een graffiti-artiest die zichzelf onderhoudt met het plegen van roofovervallen. Als zijn vader wordt vrijgelaten uit de gevangenis komt oud zeer opnieuw boven en slaat hij op de vlucht.

Sixty Minutes (vrijdag 19/01, Netflix) Duitse actiefilm over een MMA-vechter die probeert de voogdij over zijn dochter te behouden. Om daarvoor te zorgen laat hij een groot gevecht schieten en racet hij door Berlijn op weg naar haar verjaardag. Lees de recensie.

Love on the Spectrum S02 (vrijdag 19/01, Netflix) Datingprogramma waarin deelnemers op zoek gaan naar de ware, maar nu volgen we mensen met autisme. Voor hen is het verkennen van de altijd maar veranderende datingwereld vaak nog iets lastiger.

Jorik (vrijdag 19/01, Amazon Prime Video) Documentaireserie over de (nasleep van) de val van Lil’ Kleine. De Nederlandse rapper werd gearresteerd vanwege fysieke mishandeling van zijn toenmalige verloofde, waarbij beelden van de actie viral gingen.

Cristóbal Balenciaga (vrijdag 19/01, Disney+) Biografische dramaserie over het leven van de bekende modeontwerper Cristóbal Balenciaga. Nadat hij succes heeft in het Spanje van de jaren dertig vertrekt hij naar Parijs om daar zijn geluk te beproeven.

Grâce à Dieu (vrijdag 19/01, NPO 2) Frans-Belgisch drama van François Ozon (The Swimmers) over drie mannen die tijdens hun jeugd door dezelfde priester misbruikt werden en nu als volwassenen samen op zoek gaan naar gerechtigheid. Lees de recensie.

Captivating the King (zondag 21/01, Netflix) Historische dramaserie uit Zuid-Korea, over een koning die te midden van een politieke machtsstrijd en intrigerende vrouw leert kennen. Haar verborgen verlangen naar wraak verandert onbedoeld in liefde.

Chantal S02 (zondag 21/01, VRT 1) Spin-off-serie van het Vlaamse misdaaddrama Eigen Kweek over agente Chantal Vantomme (Maaike Cafmeyer), die verhuisde naar het dorp Loveringem en daar coördinator van de wijkdienst is geworden. Bekijk de trailer.

Devil’s Peak (zondag 21/01, BBC First) Misdaadserie uit Zuid-Afrika waarin een geplaagde detective (Hilton Pelser) in Kaapstad op het spoor komt van een wanhopige vader die wraak wil nemen op de moordenaars van zijn jonge zoon. Bekijk de trailer.

The Walking Dead: Origins (maandag 22/01, Star) Vierdelige documentaire die in elke aflevering een belangrijk personage uit The Walking Dead in de spotlights zet, met in deze reeks aandacht voor Daryl, Negan, Maggie en Carol. Lees hier meer.

Death on the Tyne (maandag 22/01, BBC First) Tweede in de reeks van drie speelfilms die dienen als komische variaties op Agatha Christie-verhalen. Nu moeten Gemma en Terry op de veerboot van Newcastle naar Amsterdam een moordenaar opsporen.

NCIS: Sydney (maandag 22/01, Net5) Spin-off binnen de NCIS-franchise die zich afspeelt in Australië. In de eerste aflevering leidt de dood van een Amerikaanse zeeman in de haven van Sydney tot een samenwerking tussen de teams uit beide landen.

The Favourite (dinsdag 23/01, Netflix) Komisch drama van de regisseur van Poor Things over de relatie tussen de Britse koningin (Olivia Colman), haar vertrouwenspersoon (Rachel Weisz) en een nieuwe bediende (Emma Stone). Lees de recensie.

Love Deadline (dinsdag 23/01, Netflix) Japans datingprogramma waarin vrouwen potentiële echtgenoten ontmoeten en naar allerlei mooie locaties reizen. Het addertje: alleen de vrouwen mogen een aanzoek doen en de mannen zitten met een deadline.

Queer Eye S08 (woensdag 24/01, Netflix) Realityshow waarin de Fabulous Five, elk van de mannen heeft een eigen specialiteit, verschillende (ongelukkige) mensen helpen een positieve draai aan hun leven te geven. De reeks speelt zich af in Louisiana.

Six Nations: Full Contact (woensdag 24/01, Netflix) Documentaireserie die een kijkje geeft achter de schermen bij de teams die vorig jaar meededen aan het Guiness Zeslandentoernooi en toen streden voor de titel van het beste rugbyteam van Europa.

Juliet (woensdag 24/01, Videoland) Vlaamse politieserie waarin rechercheur Juliet Dumon na een familietragedie vanuit Brussel terugkeert naar het kustplaatsje waar ze opgroeide. Ze probeert een pleegezin te vinden voor haar nichtje. Bekijk de trailer.

A Real Bug’s Life (woensdag 24/01, Disney+) Documentaireserie van National Geographic (de titel is een verwijzing naar de animatiefilm van Pixar), over de leefwereld van de insecten op aarde. Actrice en comédienne Awkwafina sprak de voice-over in.

Griselda (donderdag 25/01, Netflix) Drugsdrama van de makers van Narcos, waarin Sofia Vergara (Modern Family) gestalte geeft aan de ‘Cocaine Godmother’ die in de jaren zeventig en tachtig een succesvol kartel opbouwde in Miami. Bekijk de trailer.

Masters of the Universe: Revolution (donderdag 25/01, Netflix) Opvolger van Masters of the Universe: Revelation. De animatieserie draait om de sterke He-Man en zijn vijanden en bondgenoten, met Mark Hamill als de stem van de slechte Skeletor.