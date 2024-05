Kijktips voor het weekend: Maryland, The Bay, Zee van Tijd en meer

© Kaap Holland / Dutch FilmWorks

Verder verschijnt op donderdag een nieuwe serie van de maker van The Split, met Benedict Cumberbatch in de hoofdrol, op Netflix.

Atlas (vrijdag 24/05, Netflix) Sciencefictionfilm over een data-analist (Jennifer Lopez) met weinig vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Tijdens een missie lijkt ze toch op een AI te moeten vertrouwen in een ultieme poging om de wereld te redden. Bekijk de trailer.

Mulligan S02 (vrijdag 24/05, Netflix) Animatieserie van de makers van onder meer 30 Rock en Unbreakable Kimmy Schmidt, waarin de aarde verwoest wordt door buitenaardse wezens. De doorsnee burger Matty Mulligan wordt de grote leider van de overgebleven mensen.

Jurassic World: Chaos Theory (vrijdag 24/05, Netflix) Animatieserie die dient als vervolg op Jurassic World: Camp Cretaceous. De jongelingen uit die serie moeten weer samenkomen als ze stuiten op een enorme samenzwering die mensen en dinosaurussen bedreigt.

Maryland (vrijdag 24/05, NPO 2) Britse dramaserie over twee zussen (Eve Best en Suranne Jones) die na de plotse dood van hun moeder samen naar Ierland afreizen en daar ontdekken dat zij een dubbelleven leidde met iemand anders dan hun vader. Bekijk de trailer.

The Bay S04 (vrijdag 24/05, VRT 1) Britse misdaadserie met Marsha Thomason (Lost) als DS Jenn Townsend. In de première van seizoen vier probeert ze het vertrouwen te winnen van een familie die net een gezinslid heeft verloren in een huisbrand. Lees hier meer.

Murder in Provence (vrijdag 24/05, BBC First) Britse misdaadserie over een koppel (met Roger Allam uit Endeavour Morse als onderzoeksrechter en Nancy Carroll uit Father Brown als zijn echtgenote) dat misdrijven onderzoekt in Zuid-Frankrijk. Lees de recensie.

The Beach Boys (vrijdag 24/05, Disney+) Documentaire over de ontstaansgeschiedenis en de muziek van The Beach Boys, met interviews met de originele bandleden, pophistorici en vakgenoten, aangevuld met nooit eerder vertoonde beelden van achter de schermen.

Call Me Country: Beyoncé & Nashville's Renaissance (vrijdag 24/05, HBO Max) Docu over hoe wereldsterren in de popmuziek steeds vaker het country-genre opzoeken. Een van de meest bekende voorbeelden hiervan is het recente Cowboy Carter-album van Beyonce.

Tulip Fever (zaterdag 25/05, Netflix) Historische dramafilm over een verboden liefde in het Amsterdam van de 17e eeuw. Schilder Jan van Loos (Dane DeHaan) valt voor Sophia (Alicia Vikander), die getrouwd is met de welgestelde Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz).

Midsomer Murders S22 (zaterdag 25/05, NPO 1) Britse misdaadserie over detectives John Barnaby (Neil Dudgeon) en Jamie Winter (Nick Hendrix). De eerste aflevering van de reeks draait om een mogelijk tot leven gekomen mythe over een wild beest. Lees de recensie.

Zee van Tijd (zondag 26/05, NPO 1) Dramafilm over een jong stel (Reinout Scholten van Aschat en Sallie Harmsen) dat na een vreselijke tragedie uit elkaar drijft. Als ze elkaar veertig jaar later weer treffen, blijkt dat de tijd niet alle wonden heeft geheeld. Lees de recensie.

The Handmaid’s Tale S04 (zondag 26/05, Canvas) Dystopisch drama over de vrouwen in het door mannelijke machthebbers beheerste Gilead. De gewonde June (Elisabeth Moss) vindt in een boerderij onderdak bij de jonge tiener Esther (McKenna Grace). Lees de recensie.

Fallen Idols: Nick and Aaron Carter (dinsdag 28/05, HBO Max) Vierdelige documentaire over Backstreet Boy Nick Carter en zijn inmiddels overleden broertje Aaron. De reeks duikt onder meer in de recente beschuldigingen van seksueel geweld aan het adres van Nick.

The Life You Wanted (woensdag 29/05, Netflix) Italiaanse dramaserie over een vrouw die weer herenigt met een oude studiegenoot. De hoofdrol is voor Vittoria Schisano, die ooit als eerste transgender vrouw op de cover van de Italiaanse Playboy stond. Bekijk de trailer.

Bionic (woensdag 29/05, Netflix) Braziliaanse sciencefictionfilm over een dystopie waarin de manier waarop mensen sport bedrijven flink is veranderd dankzij mechanische protheses. De rivaliteit tussen twee zusters die tegen elkaar strijden neemt een duistere wending.

Colors of Evil: Red (woensdag 29/05, Netflix) Misdaadfilm waarin het levenloze lichaam van een jong meisje wordt gevonden op het strand in het Poolse plaatsje Tricity. Een officier van justitie gaat samen met de moeder van het slachtoffer op zoek naar de waarheid.

Dancing fort he Devil: The 7M TikTok Cult (woensdag 29/05, Netflix) Documentaire over een aantal erg succesvolle TikTok-dansers die zich aansluiten bij een managementbedrijf. Het bedrijf is gelieerd aan een kerk, waar zorgelijke onthullingen over naar buiten komen.

The Veil (woensdag 29/05, Disney+) Spionagethriller van de bedenker van Peaky Blinders, over de relatie tussen een MI6-agente (Elisabeth Moss) en een mysterieuze Franse vrouw (Yumna Marwan) die mogelijk meer weet over een terreuraanslag. Bekijk de trailer.

Eric (donderdag 30/05, Netflix) Psychologische dramaserie van de maker van The Split, met Benedict Cumberbatch als een geplaagde poppenspeler wiens zoontje vermist wordt. Tijdens zijn zoektocht lijkt hij langzaam maar zeker zijn verstand te verliezen. Bekijk de trailer.

Geek Girl (donderdag 30/05, Netflix) Britse coming-of-age-serie over een onhandige tiener die het liefst gewoon een normaal leven wil leiden. Ze wordt echter onverwacht gescout door een modellenbureau in Londen en leert dan een hele andere kant van zichzelf kennen.

Thanksgiving (donderdag 30/05, Netflix) Horrorfilm uit 2023 van regisseur Eli Roth met Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy) als een sheriff in een klein stadje in Massachusetts. Hij krijgt te maken met een mysterieuze moordenaar die een John Carver-masker draagt.