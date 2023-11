Kijktips voor het weekend: Ferry, DNA, Frasier, Nyad, The Tailor en meer

© Netflix

Verder is vanaf komende donderdag de nieuwe Nederlandse misdaadserie Santos, die zich afspeelt in Rotterdam, wekelijks te zien op NPO 3.

Ferry: de serie (vrijdag 03/11, Netflix) Misdaadserie die dient als prequel op Undercover. Ferry Bouman (Frank Lammers) krijgt het als beginnende xtc-producent in Brabant aan de stok met een drugsbaron (Steef Cuijpers). Bekijk de trailer.

The Tailor S03 (vrijdag 03/11, Netflix) Turkse dramaserie waarin de talentvolle kleermaker Peyami (Çagatay Ulusoy) met lede ogen toe moest zien hoe de liefde van zijn leven (Sifanur Gül) trouwde met zijn schimmige vriend. Bekijk de trailer.

Nyad (vrijdag 03/11, Netflix) Waargebeurde dramafilm waarin een oud-marathonzwemster (Annette Bening) met hulp van haar coach alsnog haar onvervulde droom om van Cuba naar Florida te zwemmen wil verwezenlijken. Bekijk de trailer.

Sly (vrijdag 03/11, Netflix) Documentaire waarin wordt teruggeblikt op de 50-jarige carrière van Sylvester Stallone, die in de jaren zeventig doorbrak als acteur in het tevens door hemzelf geschreven Oscarwinnende drama Rocky. Bekijk de trailer.

Riding a Unicorn (vrijdag 03/11, Netflix) Japanse dramaserie waarin een jonge CEO van plan is om haar start-up-bedrijf een nieuwe impuls te geven: ze breidt haar ijverige team uit met een meer traditionele zakenman van middelbare leeftijd.

Daily Dose of Sunshine (vrijdag 03/11, Netflix) Dramaserie uit Korea over een zachtaardige verpleegster die haar best doet om een lichtpuntje te zijn voor alle mensen voor wie ze zorgt, ondanks een aantal lastige obstakels die ze op haar pad vindt.

Selling Sunset S07 (vrijdag 03/11, Netflix) Amerikaanse realityserie over de makelaars van de Oppenheim Group die het luxeleven verkopen aan de elite in Los Angeles, een stad waar het ook enorm belangrijk is om de juiste connecties te hebben.

Maud & Babs (vrijdag 03/11, NPO 3) Dramaserie waarin Maud (Rifka Lodeizen) voor haar dementerende moeder (Loes Luca) probeert te zorgen. Ze laat, tot ongenoegen van haar gezin, een woning voor haar bouwen in de achtertuin. Bekijk de trailer.

Frasier (vrijdag 03/11, SkyShowtime) Vervolg op de komische serie Frasier (1993-2004) waarin Frasier Crane (Kelsey Grammer) terugkeert naar Boston om nieuwe uitdagingen aan te gaan en oude dromen alsnog te verwezenlijken. Bekijk de trailer.

Quiz Lady (vrijdag 03/11, Disney+) Komische film over een door spelshows geobsedeerde vrouw (Awkwafina) die samen met haar chaotische zuster (Sandra Oh) aan geld probeert te komen om daarmee de gokschulden van hun moeder af te lossen.

Invincible S02 (vrijdag 03/11, Amazon Prime Video) Animatieserie van de bedenker van The Walking Dead, waarin een tiener door zijn extreem krachtige vader wordt klaargestoomd voor een leven als superheld, maar op een aantal geheimen stuit.

Fingernails (vrijdag 03/11, Apple TV+) Romantische scifi-film waarin nieuwe technologie kan bepalen of de liefde in een relatie oprecht is. Anna krijgt positieve bevestiging voor de liefde in haar relatie met Ryan, maar begint alsnog te twijfelen.

DNA S02 (zaterdag 04/11, NPO 3) Deense misdaadserie over een detective die vorig seizoen in Frankrijk zocht naar zijn verdwenen dochter. In dit nieuwe seizoen leidt een truck vol met lijken hem naar een groep mensenhandelaars. Bekijk de trailer.

Smeris (zaterdag 04/11, Videoland) Nederlandse politieserie over het vreemde partnerschap tussen de onstuimige rechercheur Theo Kamp (Jeroen van Koningsbrugge) en zijn zeer nette collega Willem Niesen (Dennis van de Ven). Bekijk de trailer.

La Brea (maandag 06/11, Videoland) Sciencefictionserie over een enorm zinkgat dat plots opduikt in Los Angeles en alle mensen, voertuigen en gebouwen die erin verdwijnen terug naar de oertijd transporteert. Twee seizoenen. Bekijk de trailer.

From (maandag 06/11, Star) Mysterieuze horrorserie van de producenten van Lost, over verschillende mensen die terechtkomen in een spookachtig stadje dat ze vervolgens niet meer kunnen verlaten. Wekelijks twee afleveringen. Bekijk de trailer.

Robbie Williams (woensdag 08/11, Netflix) Vierdelige documentaire over de ups en downs van zanger Robbie Williams, die halverwege de jaren negentig de groep Take That verliet en een succesvolle carrière kende als solo-artiest. Bekijk de trailer.

Escaping Twin Flames (woensdag 08/11, Netflix) Documentaireserie over een stel dat een bedrijf startte dat mensen hielp om via spiritualiteit hun ware liefde te vinden. Verschillende oud-volgers vertellen nu wat voor heftigs er destijds plaatsvond.

The Billionaire, the Butler and the Boyfriend (woensdag 08/11, Netflix) Documentaire uit Frankrijk waarin het verhaal wordt verteld van het conflict tussen ’s werelds rijkste vrouw en haar dochter. Hun geschil groeide uit tot een nationaal schandaal.

Cyberbunker: The Criminal Underworld (woensdag 08/11, Netflix) Duitse documentaire over hackers die zich in de donkerste uithoeken van het internet begaven. De plek van waaruit ze opereerden was een oude bunker die stamt uit de Koude Oorlog.

The Santa Clauses S02 (woensdag 08/11, Disney+) Komische serie die dient als vervolg op de komische Santa Clause-familiefilms met Tim Allen. Scott Calvin (Allen) krijgt het steeds lastiger als kerstman op leeftijd en zoekt daarom naar een opvolger.

The Buccaneers (woensdag 08/11, Apple TV+) Kostuumdrama met Kristine Froseth (The Society) over Amerikaanse vrouwen die in 1870 in Londen arriveren en met hun afwijkende tradities zorgen voor een grote culture clash binnen de gemeenschap.

Temple of Film: 100 Years of the Egyptian Theatre (donderdag 09/11, Netflix) Docu over het historische Egyptian Theatre in Los Angeles, dat als filmpaleis in zijn oude glorie hersteld wordt. Met ook bijdragen van Guillermo del Toro en Rian Johnson.

Untameable (donderdag 09/11, Netflix) Dramaserie die zich afspeelt in het Spanje van de jaren tachtig. Film- en televisiester Barbara Rey en circuspersoonlijkheid Angel Cristo vallen voor elkaar en beleven vervolgens een zeer tumultueuze romance.

Ishiko and Haneo: You’re Suing Me? (donderdag 09/11, Netflix) Japanse rechtbankserie over een juridisch assistente die net is afgestudeerd aan een prestigieuze universiteit. Samen met een onconventionele advocaat werkt ze aan opvallende zaken.

Santos (donderdag 09/11, NPO 3) Nederlandse dramaserie over twee geliefden die op het rechte pad proberen te blijven, terwijl de man beïnvloed wordt door zijn drugs dealende beste vriend en de vrouw door haar criminele moeder. Bekijk de trailer.

Blackwater (donderdag 09/11, NPO Plus) Zweedse misdaadserie met Pernilla August en haar dochters, over een dubbele moord in de jaren zeventig die twintig jaar later nog steeds een schaduw werpt over de lokale gemeenschap. Bekijk de trailer.