Julia S01E01-02: fijn comfortfood

Julia Child is het geheime ingrediënt dat alles automatisch beter maakt.

Een levensgenieter. Dat is waarschijnlijk het woord waar Julia Child (hier gespeeld door Sarah Lancashire) zich het beste mee laat omschrijven. Maar, Julia heeft nog een ander belangrijk supertalent: ze weet haar liefde voor eten – en dan vooral de Franse keuken – over te brengen op miljoenen Amerikanen via haar wekelijkse kookprogramma The French Chef.

Toch was haar succes in 1962 allesbehalve vanzelfsprekend. Geen enkel netwerk was geïnteresseerd in een vrouw van vijftig die voor de camera eten klaarmaakt. Dus betaalde Julia de eerste afleveringen zelf van de royalty's die ze kreeg van haar kookboek Mastering the Art of French Cooking.

Aan de start van het tweede seizoen heeft Julia haar waarde meer dan bewezen, maar haar megasucces is voor de kleine tv-studio WGBH waar ze voor werkt tegelijkertijd een vloek en een zegen. Alle andere programmering – voorheen al weinig verheffend, maar acceptabel - steekt nu opeens wel heel magertjes tegen haar af. Terwijl de studio, samen met de rest van Amerika, reikhalzend uitkijkt naar haar terugkeer, krijgt Julia het in Frankrijk aan de stok met keukenvriendinnetje Simca (Isabella Rossellini). Samen willen ze aan de slag met het tweede deel van Mastering the Art of French Cooking, maar Julia’s pragmatisme botst met Simca’s plichtsgetrouwheid. Gans vervangen voor kip in een traditionele Franse cassoulet staat voor Simca gelijk aan heiligschennis, zelfs al is dat voor de Amerikaanse thuiskok een veel aantrekkelijker alternatief.

Met het eerste seizoen deed de tv-serie al iets heel bijzonders: het was het ultieme comfortfood, net zoals The French Chef dat tussen 1962 en 1973 voor zoveel huishoudens was. Hier is dit voor het grootste deel te danken aan Sarah Lancashire. Na haar grimmige rol als brigadier Catherine Cawood in Happy Valley, borrelt ze hier over van positiviteit. Niemand anders kan zo genieten van eten als Julia, voor wie goed voedsel misschien nog wel beter is dan seks – al heeft ze op dat gebied, met echtgenoot Paul (David Hyde Pierce, Frasier), ook weinig te klagen. Julia is het geheime ingrediënt dat alles automatisch beter maakt.

En juist dat is een beetje het probleem in de eerste twee afleveringen van het tweede seizoen: er is gewoon niet genoeg Julia. Nu Julia zichzelf heeft gebarricadeerd in een pittoreske villa in Frankrijk, weten al haar collega’s en vrienden in Amerika nauwelijks wat ze met zichzelf aan moeten. WGBH-medewerkers Alice (Brittany Bradford) en Russ (Fran Kranz, The Cabin in the Woods) moeten op zoek naar nieuwe programmering, vriendinnetje Avis (Bebe Neuwirth, Cheers) begint voorzichtig aan een relatie met een eenzame fysicus, en redactrice Judith (Fiona Glascott) doet heel hard haar best om niet de hersens in te slaan van haar baas (Judith Light, Transparent, Who’s the Boss).

Het zijn allemaal prima acteurs, dit seizoen aangevuld met onder anderen Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend), maar zonder Sarah/Julia blijven hun scènes toch wat flauwtjes.