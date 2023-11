Invincible S02E01: wat maakt een echte superheld? Amazon , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Superheldenanimatie combineert ultrageweld met scherpe psychologische inzichten.

De finale van het eerste seizoen van de animatieserie Invincible - naar de gelijknamige comic geschreven door Robert Kirkman (The Walking Dead) - kwam aan als een mokerslag. Toen ontdekten zowel Mark/Invincible (stem van Steven Yeun, Minari) als de rest van de wereld dat zijn onoverwinnelijke vader Omni-Man (stem van J.K. Simmons, Whiplash) geen superheld maar juist een superschurk was, die de wereld in het geheim klaarstoomde voor buitenaardse kolonisatie. Niet dat Omni-Man zichzelf als schurk ziet. In zijn optiek zorgt hij voor een wereld zonder oorlog en ziekte. Het dictatoriale regime dat daarbij hoort is dan toch een schappelijke prijs?

Aan het begin van seizoen twee probeert Mark zijn leven, zo en goed en zo kwaad als dat gaat weer op te pakken. Dat is nog niet zo makkelijk. Zijn (menselijke) moeder Debbie (Sandra Oh, Grey’s Anatomy) zoekt haar toevlucht in alcohol en ook Mark zelf weet niet goed hoe hij nu verder moet. Vanwege de buitenaardse genen van zijn vader heeft ook Mark superkrachten, maar wat als hij gedoemd is het slechte pad van zijn vader te volgen?

Hij is niet de enige die twijfelt. Ook Cecil Stedman (Walton Goggins, Justified), hoofd van de Global Defense Agency, bekijkt hem met argusogen. Tegelijkertijd is Mark nu wel het enige echt machtige wapen dat ze hebben tegen superschurken met snode plannen.

We zijn als kijker inmiddels wel een beetje gewend aan ultragewelddadige superheldenseries (denk The Boys en Peacemaker). Maar Invincible combineert het geweld met scherpe psychologische inzichten. Zo vormt Marks nieuwe tegenstander, Angstrom Levy (Sterling K. Brown, This Is Us), een man die portalen kan openen naar parallelle werelden, een interessante variant op Omni-Man. Beide mannen zien zichzelf niet als de slechterik, maar zijn er allebei volkomen van overtuigd dat zij de enigen zijn die de wereld/werelden van een zekere ondergang kunnen redden.

Tegelijkertijd heeft Angstrom, die tijdens zijn missie het aantal dodelijke slachtoffers zo veel mogelijk wil beperken, ook belangrijke raakvlakken met Invincible. Omni-Man en Cecil Stedman zien juist het probleem niet. Dan hadden ze zich maar niet moeten verzetten, of niet met de vijand mee moeten werken. Eigen schuld, dikke bult.