Dexter: Original Sin: castleden voor nieuwe prequelserie onthuld

De website TVLine bericht dat de Ierse acteur Patrick Gibson (Shadow and Bone, The OA) gecast is als een jonge Dexter Morgan in de tiendelige prequelserie Dexter: Original Sin. Ook de andere twee hoofdrollen zijn gecast: Christian Slater (Mr. Robot) geeft gestalte aan Dexters adoptievader Harry (in het origineel gespeeld door James Remar) en Molly Brown (Billions) zal te zien zijn als zijn zus Debra (in het origineel gespeeld door Jennifer Carpenter). De prequelserie speelt zich af in 1991 in Miami, vijftien jaar voor de start van de originele serie, wanneer Dexter transformeert van student tot moordenaar. Zijn adoptievader helpt hem met het opstellen van zijn 'code', terwijl hij begint aan een stage bij Miami Metro PD. Original Sin werd ontwikkeld door Clyde Phillips, die ook showrunner was van de eerste vier seizoenen van Dexter, dat in zijn geheel te zien is op Netflix en op NPO Plus. Phillips maakte ook het vervolg New Blood, dat enkel op NPO Plus staat.