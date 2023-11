Bookie: trailer voor komische HBO Max-serie met Sebastian Maniscalco

De komische serie Bookie gaat donderdag 30 november in première op HBO Max: er wordt afgetrapt met de eerst twee (van de acht) afleveringen en daarna verschijnt er elke week een nieuwe. Bookie draait om de in Los Angeles werkzame bookmaker Danny (komiek Sebastian Maniscalco), die zijn huidige manier van zaken doen in gevaar ziet komen nu het gokken op sportwedstrijden in Californië legaal dreigt te worden. Samen met zijn beste vriend Ray (Omar J. Dorsey), zuster Lorraine (Vanessa Ferlito) en voormalig drugsdealer Hector (Jorge Garcia) probeert hij het hoofd boven water te houden. Bookie werd bedacht door Chuck Lorre, bekend van Mom, The Big Bang Theory en The Kominsky Method. De serie markeert tevens de eerste samenwerking tussen Lorre en Charlie Sheen sinds hun vete tijdens de productie van Two and a Half Men.