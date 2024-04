Blue Lights: politieserie van de BBC gaat in juni van start bij de NPO

Het fictieve misdaaddrama over beginnende agenten in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is afkomstig van de makers van het waargebeurde The Salisbury Poisonings.

De politieserie Blue Lights was vorig jaar een enorme hit bij de BBC en binnenkort gaat het drama in première bij de NPO: vanaf 1 juni zie je elke zaterdag een dubbele aflevering van het zesdelige eerste seizoen op NPO 3. Blue Lights volgt een aantal onervaren agenten die werken bij de politie in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Siân Brooke (Trying) geeft gestalte aan agente Grace Ellis, die haar baan als sociaal werker inruilde voor een baan bij de politie maar nu twijfelt of ze wel de juiste keuze heeft gemaakt. De andere 'rookies' worden gespeeld door nieuwkomers Katherine Devlin en Nathan Braniff. John Lynch (The Fall) heeft een bijrol als misdaadbaas James McIntyre. Blue Lights is afkomstig van de scenaristen van The Salisbury Poisonings en de producenten van Line of Duty en Marcella. Het tweede seizoen is momenteel wekelijks te zien op BBC One en de serie is al zeker van ook nog een derde en een vierde seizoen.