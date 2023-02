Nova van den Berg - Allround Maker Baksteen

Waar ik het meeste naar uit kijk tijdens de Academy is Nieuwe mensen leren kennen en gekke verhalen ontdekken. Wat ik hoop te leren tijdens de Academy is Om alleen, maar ook samen met anderen de chaos in mijn hoofd netjes op papier en in beeld te kunnen zetten.

Wat is jouw guilty pleasure? Mijn guilty pleasure is in de avond autorijden met dreunende muziek.

Wat is je grootste droom? Mijn grootste droom is echt heel cliche maar het is eigenlijk gewoon blij zijn met waar ik ben en wat ik doe. En wat centen erbij verdienen is ook niet erg natuurlijk :)

Ik kan uren praten over Plekken in de wereld waar ik nog naartoe wil of al ben geweest.