Wil jij het gaan maken als (online) redacteur, camjo, producer of allround maker? Dan is de BNNVARA Academy iets voor jou. Lees eerst even goed door welke informatie we van jou nodig hebben voordat je aan de slag gaat. Aanmelden kan weer in mei 2023.



Praktische informatie

Wat praktische informatie zoals je naam, telefoonnummer en geboortedatum etc.



CV en Motivatiebrief

We horen graag wat jouw motivatie is om je in te schrijven voor de BNNVARA Academy en specifiek voor de functie waar je op reageert?



Korte video

We zijn benieuwd naar wie jij bent en waarom jij de perfecte kandidaat bent voor de Academy functie waar jij op reageert. Daarom willen we je vragen een korte video van maximaal 2 minuten op te nemen waarin je laat zien wie je bent.



Belangrijk

Check nog even goed welke dagen je allemaal vrij moet houden voor het selectietraject. Want als je geselecteerd wordt, is aanwezigheid verplicht!

FUNCTIES

Klik hieronder op één van de functies om je direct aan te melden. Let op je kan je maar voor één functie opgeven!

ALICANTE – ONLINE REDACTEUR

Ben jij een enorme podcastliefhebber? Een nieuwsjunk? Wil je nieuwsgerelateerde content maken op social media? Ben je iemand die creatief denkt en enthousiast wordt van nieuwsverhalen maken voor mensen van je eigen leeftijd? Dan is de functie als redacteur bij Alicante echt iets voor jou. Alicante is de jongste nieuwsredactie van NPO Radio 1 en BNNARA. Alicante maakt boeiende, spannende, nieuwswaardige verhalen.

NIEUWS BV – REDACTEUR

Ben jij een enorme audio-liefhebber? Iemand die de nieuwste trends kent en die eigen nieuws kan vertalen naar maatschappelijk relevante onderwerpen? Iemand die op de hoogte is van wat speelt en die radio items wil maken die verrijken, verrassen, mensen laten lachen en aan het denken zet? Dan is de functie van redacteur De Nieuws BV bij de BNNVARA Academy iets voor jou. De Nieuws BV verzorgt maandag tot en met vrijdag uitzendingen vol nieuws, achtergronden en vertier. De presentatie is in handen van Natasja Gibbs en Patrick Lodiers

AFDELING RADIO - REDACTEUR

Ben jij een enorme radioliefhebber? Iemand die elk jaar uitkijkt naar 3FM Serious Request, De Top 2000 en naar alle belangrijke nieuwsgebeurtenissen die worden verslagen op Radio 1? Zou jij daar heel graag aan mee willen werken? Maar zou jij daarnaast ook graag radio items willen bedenken, uitzendingen willen regisseren en de productie willen doen voor verschillende BNNVARA-radioprogramma’s? En ben jij niet bang om je handen uit de mouwen te steken en er vol voor te gaan? Dan is BNNVARA Academy Radio iets voor jou. Wij zijn namelijk op zoek naar hét radiotalent van nu!

YOUTUBE HUB - REDACTEUR

De YouTube Hub is een nieuwe afdeling binnen BNNVARA die zich volledig richt op het maken van online content en YouTube series. YouTube is de op één na grootste website ter wereld en dit platform biedt veel mogelijkheden en kansen. Tijdens het BNNVARA Academy traject werk je als redacteur mee aan de verschillende online series die we produceren. Naast dat je veel leert door te doen, krijg je ook lessen en workshops van professionals uit het vak. Wij zorgen ervoor dat jij na een half jaar alle kneepjes van het vak hebt geleerd.

SPUITEN & SLIKKEN – CAMJO (REGIE, EDIT & CAMERA)

Heb jij zin om met je camera spannende verhalen over seks en drugs vast te leggen en taboes te doorbreken? Gaat je hart sneller kloppen van in de studio draaien maar ook buiten? En ben je niet bang om een creatieve touch te geven aan het werk dat je maakt? Voor het YouTube kanaal van Spuiten en Slikken zoeken we een Camjo. Op dit kanaal wordt met een open blik naar de leuke en minder leuke kanten van seks en drugs gekeken. Met bijna 400.000 volgers op Facebook, 70.000 op Instagram en een sterk groeiend aantal abonnees op YouTube heeft Spuiten en Slikken een groot bereik en een trouwe online fanbase. En niemand minder dan jij kan daar video’s voor maken.

ONLINE PLATFORM BAKSTEEN - ALLROUND MAKER

Mediamakers kijken met een andere blik naar de wereld. Een goed idee is niet het halve werk, het is het begin. Researchen, schrijven, hoe/wat/waar te filmen, kiezen voor een stijl in de montage, kiezen voor de juiste tone of voice en kijken hoe je zo goed mogelijk je verhaal vertelt. De uitvoering van al deze verschillende onderdelen maakt de video. Dát is wat je leert op de BNNVARA Academy als allround maker. Na het traject heb je een berg aan praktische werkervaring én theoretische kennis opgedaan om jouw carrière in de media een vliegende start te geven.

ONLINE PLATFORM BAKSTEEN - CAMJO (REGIE, EDIT & CAMERA)

Als camjo bij het online platform Baksteen word je in zes maanden opgeleid tot regisseur. Hoogwaardige content maken leer je niet uit een boekje. Je leert het door het te doen, het nog een keer te doen, en daarna nog een keer. Je maakt fouten, je leert ervan en gaat opnieuw het veld in met je camera en microfoon. Zo hebben wíj het geleerd en zo ga jij het ook leren. Je maakt hier iedere week een productie, week na week. Ieder item wordt voor, tijdens en na het maken begeleid en onder de loep genomen. Je ontvangt uitgebreide feedback van professionele makers. Net zolang totdat het beter wordt.