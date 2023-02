Traject

Het traject van BNNVARA Academy duurt een half jaar. In dat half jaar draag je niet alleen bij aan jouw afdeling, maar zijn er ook veel verschillende masterclasses te volgen. Bij dit leerwerktraject ligt de nadruk op praktijk, want je leert het snelst en het meest door het te doen. Je zal een keer op je bek gaan, maar dit hebben we allemaal gehad dus helpen we je opstaan en weer door te gaan. Je wordt begeleid door professionals zodat je in dat half jaar het beste uit jezelf haalt. Door het ontdekken en verder ontwikkelen van jouw talent.

Selectieprocedure

Tot en met vrijdag 20 mei 00.00 uur kun je je aanmelden voor de Academy

• Op woensdag 25 mei hoor je per mail of je bent geselecteerd, als je bent geselecteerd nodigen we je uit om auditie te komen doen tijdens de Talentday

• Zaterdag 11 juni vindt de Talentday plaats in het pand van BNNVARA op het Mediapark

• Uiterlijk woensdag 15 juni hoor je of je bent geselecteerd voor de Academy Days

• Uiterlijk vrijdag 24 juni hoor je of je bent aangenomen voor de BNNVARA Academy. Met uitzondering van de functies bij Baksteen, daar hoor je vrijdag 1 juli of je bent aangenomen

• Op donderdag 1 september 2022 gaat de BNNVARA Academy van start

• 28 februari 2023 is de laatste dag van het Academy traject

Academy Days*

Om er zeker van te zijn dat we niemand zomaar laten schieten, kijken we tijdens de Academy Days nog één keer heel goed naar iedereen die door was op de Talentday. We gaan jullie testen op verschillende gebieden die te maken hebben met televisie maken. De selectieprocedure tijdens de Academy Days is per afdeling verschillend.