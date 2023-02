Praktische informatie

Wanneer? Na de selectierondes start de nieuwe lichting van de Academy op 1 september 2023. Hoelang? Het traject duurt een half jaar. 28 februari 2024 is de laatste werkdag van het Academy traject. Aantal uur per week Het Academy Traject is een fulltime traject en dat betekent dus dat je vijf dagen per week aan de slag gaat. Bij welke redactie of op welke afdeling kan je werken? • Op de redactie van Spuiten en Slikken als Camjo (regie, edit & camera) • Op de redacties van De Nieuws BV als redacteur • Op de redactie van Alicante (Radio 1) als online redacteur • Op de redactie van YouTube Hub als redacteur • Op de redactie van Baksteen als allround maker • Op de redactie van Baksteen als Camjo (regie, edit & camera)| • Op de redactie van Baksteen als Producer • Op de afdeling Radio als redacteur Vergoeding? De definitief geselecteerde talenten die vanaf 1 september 2023 met de Academy starten krijgen een standaard leerwerkvergoeding van €1100,- per maand. Reiskosten worden niet vergoed voor zover deze gedekt worden door je OV-kaart. Kosten die buiten deze OV-kaart om gemaakt worden, worden vergoed op basis van 2e klasse Openbaar Vervoer, met een maandelijks maximum van €152,-. Stage/studie? Aangezien het om een fulltime leerwerktraject gaat is de Academy niet te combineren met een stageplek of studie. Het is wel mogelijk om dit te volgen tijdens een tussenjaar. Ben je op zoek naar een stageplek? Kijk dan op Mediastages . Leeftijdseisen? Die zijn er niet. We houden een richtlijn aan van 17-35 jaar, maar iedereen is welkom om zich aan te melden voor de Academy!

Hoe selecteren jullie de talenten?

Per functie worden de talenten aan de hand van de motivatie en de ingezonden video beoordeeld en geselecteerd door collega’s uit het vak. Hierbij kijken we ook of jouw motivatie goed aansluit bij de waarden van BNNVARA.



Wat gebeurt er tijdens de Talentday?

Als je geselecteerd wordt, dan nodigen we je uit voor de Talentday. Deze vindt plaats op zaterdag 11 juni 2022. De Talentday is de dag waarop een grote selectie talenten zich op het kantoor van BNNVARA van zijn of haar beste kant kan laten zien bij de professionals uit het vak. Na de Talentday volgt voor een aantal functies de laatste selectieronde, de Academy Days.



Wat zijn de Academy Days?

Om er zeker van te zijn dat we niemand zomaar laten schieten, kijken we tijdens de Academy Days nog één keer heel goed naar iedereen die door was op de Talentday. We gaan jullie testen op verschillende gebieden die te maken hebben met televisie maken. De selectieprocedure tijdens de Academy Days is per afdeling verschillend. De groep die na de Academy Days overblijft gaat daadwerkelijk het halfjaarlijkse traject in.



Word je alleen voor dit traject geselecteerd als je al veel ervaring hebt?

Je hoeft niet veel ervaring te hebben. Jouw enthousiasme en de wil om veel te leren is belangrijk. Ook kijken we op welke manier je een bijdrage wilt leveren aan de waarden van BNNVARA. Als je wel ervaring hebt, is dat natuurlijk mooi meegenomen maar zeker niet verplicht en ook geen garantie voor toelating.



Wat is het verschil tussen een stage en dit traject?

De BNNVARA Academy is een fulltime leerwerktraject van een half jaar. Dat betekent dat je naast je werkzaamheden, masterclasses volgt van verschillende professionals.



Voor hoeveel talenten is uiteindelijk per functie een plek?

- 4 redacteuren op afdeling Radio

- 1 redacteur bij Nieuws BV

- 1 online redacteur bij Alicante

- 1 redacteur bij YouTube Hub

- 1 camjo bij Spuiten & Slikken

- 4 Allround Makers bij Baksteen

- 2 Camjo's bij Baksteen

- 1 producer bij Baksteen



Ik wil presentator worden. Voor welke functie moet ik mij dan aanmelden?

Bij BNNVARA ben je nooit alleen presentator. Alle presentatoren zijn in de basis makers. Voor het Academy Traject van 2022/2023 zoeken we daarom ook allround makers. Dit betekent dat we op zoek zijn naar talenten die op meerdere vlakken inzetbaar zijn; dat wil zeggen dat je samen met jouw team zorgdraagt voor zowel de inhoud als de presentatie van programma’s of andere content.



Ik ben (jonger dan) 17, moeten mijn ouders toestemming geven?

Ja, jouw ouders moeten in dit geval schriftelijk goedkeuring geven voor jouw deelname.



Snelste route naar het maken, is de slogan: betekent dat dat ik flink kan doorgroeien bij BNNVARA als ik eenmaal binnen ben?De BNNVARA Academy is geen garantie op een baan. Met de slogan ‘Snelste route naar het maken’ en ‘Jij gaat het maken’ bedoelen we dat je alle kneepjes van het vak leert en klaargestoomd wordt om in de mediawereld te gaan werken. Het merendeel van de talenten die het Academy traject hebben doorlopen, werkt nu in de media. Bij BNNVARA of bij andere omroepen of mediabedrijven.