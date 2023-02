Over BNNVARA

De programmamakers van BNNVARA willen zaken in beweging zetten. We hebben een wereld voor ogen met gelijke kansen voor iedereen. Een duurzame, inclusieve samenleving waarin iedereen deelt in de welvaart en het plezier. Alles wat we maken, staat in het teken daarvan.



Met onze programma’s maken we dingen bespreekbaar, doorbreken we taboes en willen we de best verkrijgbare versie van de waarheid boven tafel krijgen. We starten belangrijke discussies en houden die net zo lang levend tot er iets verandert. De vorm waarin we dat doen wordt bepaald door de inhoud. Op een manier die ontroert, verrijkt, verrast, laat lachen en aan het denken zet. Met hoor en wederhoor waar het journalistiek betreft. En op het randje waar het kan, ook als dat soms schuurt.



Wil jij - net als wij – vooruit? Dan is de BNNVARA Academy zeker iets voor jou.