Midas ten Thije - Allround Maker Baksteen

Waar ik het meeste naar uit kijk tijdens de Academy is de draaidagen met het BAKSTEEN team en alle leuke, grappige, mooie en beschamende dingen die we dan gaan doen. En natuurlijk wanneer we met een trots gevoel biertjes kunnen drinken als de video eenmaal online staat.

Wat ik hoop te leren tijdens de Academy is Hoe kan je op een draaidag meegaan in alles wat er gebeurt zonder de regie te verliezen. En nog 1000 andere dingen waarvan ik nu nog niet eens weet dat ik er tegenaan ga lopen.

Wat is je grootste droom? Een avond uit in Vegas met Snoop Dogg en Maarten van Rossem.

Ik kan uren praten over reality-tv. Ex on the Beach, Temptation Island… noem het maar op. Hoe slechter hoe beter.