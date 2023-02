Maud Kuijpers - Redacteur Producer Radio

Ik ben Maud Kuijpers (zij/haar) Mijn leeftijd is 26 Ik woon in Breda Mijn functie bij de Academy is radio redacteur en producer

Wat is jouw guilty pleasure? Trash televisie series zoals Selling Sunset: ‘property porn’, over-de-top outfits, en natuurlijk de nodige drama, I love it.

Wat is je grootste droom? Maatschappelijk betrokken verhalen vertellen en vorm geven, bijvoorbeeld in de vorm van (audio)documentaires.

Ik kan uren praten over politiek - ik ben een echte politiek junkie. Maar in algemeen praat ik graag veel over wat er in de wereld gaande is.