Maas Vinken - Redacteur Dijkstra en Evenblij ter Plekke

Ik ben Maas (he/him) Mijn leeftijd is 28 jaar Ik woon in Amsterdam Mijn functie bij de Academy is Redacteur bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Zondagavond tussen 20:00 en 22:00 op NPO Radio 1. Altijd heel gezellig, verrassend en informatief dus schakel eens in!

Wat is jouw guilty pleasure? Mijn guilty pleasure zijn die restauratiefilmpjes waarin ze een of ander verroest slagersmes weer helemaal scherp en glanzend maken.

Wat is je grootste droom? Om uiteindelijk het leven uitgespeeld te hebben. Dat ik eerst zelf nog heel veel avontuur mag beleven, veel meer plekken van de wereld mag gezien, vriendschappen sluiten, veel herinneringen (en radio) mag maken. En dat ik dan niet alleen mijn kinderen mag groot zien worden maar ook een paar kleinkinderen heb rondwarrelen waarvan ik die opa mag zijn die zichzelf heel grappig vindt.

Ik kan uren praten over ongeveer alles. Mijn verhalen hebben altijd minimaal drie vertakkingen. Maar ik ben ook best een nerd dus je kan mij verblijden met een gesprek over Romeinen of de Italiaanse renaissance maar ook met wat op dit moment je favoriete nummer is of wat je drijft in het leven of als ik iets voor je kan doen.